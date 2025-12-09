Завершено розслідування щодо телеведучого Назарова, який заперечував агресію РФ та називав війну "СВО". ФОТОрепортаж

Прокурори Київської міської прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо 35-річного колишнього телеведучого підсанкційних каналів, який вже під час повномасштабного вторгнення РФ до України на своєму YouTube-каналі поширював відео, в яких виправдовував дії країни-агресорки.

Канал обвинуваченого мав більш ніж 203 тисячі підписників, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора.

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Деталі розслідування

У відео, опублікованих у 2023 – 2024 роках, блогер переконував аудиторію в тому, що Росія не є агресором та наводив проросійські наративи про те, що у РФ були вагомі причини вторгнення на територію України.

Ведучий каналу та його гості, перебуваючи в Україні й щодня спостерігаючи трагічні наслідки дій Росії, стверджували, що війни немає, називаючи її "СВО".

У січні 2025 року йому було повідомлено про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України.

Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до Києво-Святошинського районного суду м. Києва.

Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

І хоч правоохоронці не називають імені телеведучого - очевидно, що йдеться про Макса Назарова. Це колишній ведучий підсанкційних телеканалів "Наш" і NewsOne.

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