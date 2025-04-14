Проросійський ексведучий Макс Назаров вніс заставу та не перебуває під вартою, - ЗМІ
Колишній ведучий підсанкційних телеканалів "Наш" і "NewsOne" Макс Назаров (Назар Діордіца) вніс заставу й наразі не перебуває під вартою.
Про це повідомляє Суспільне із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.
Його звинувачують у поширені російських наративів та виправдовуванні російської агресії.
Затримання Макса Назарова
Нагадаємо, 18 січня 2025 року СБУ провела обшуки у Макса Назарова (Назара Діордіци) - колишнього ведучого каналів кума російського диктатора Володимира Путіна Віктора Медведчука. Йому повідомлено про підозру за виправдання агресії РФ та поширення наративів Кремля.
21 січня Солом'янський райсуд Києва відправив Назарова під варту на 60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі 12 мільйонів гривень.
19 березня Соломʼянський районний суд Києва продовжив тримання Назарова під вартою і зменшив йому заставу з 12 до 8,5 мільйонів гривень. Тримання під вартою продовжили в межах строку досудового розслідування - тільки на один місяць, до 18 квітня 2025 року.
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норм
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Знаєте його, да. Пітушився на 9 травня. Тепер за велике бабло любить зелю
Стісняється справжніх імені-прізвища?
Питання риторичне, він же не лох в кінці кінців
Санкции и наказания должны быть ужесточены:
1.Немедленное снятие неприкосновенности депутатов, судей, прокуроров и других "высших" руководителей.
2.Назначить сроки наказания, предусмотренные статьями Кодекса за данные преступления, для "рядовых" сотрудников от 5 лет, для руководителей - от 10 лет без права дострочного освобождения.
3.Отменить внесения залога для освобождения из под стражи.
4.Конфискация имущества преступника в пользу Государства.
5.Пожизненное лишение права занимать должности и посты в Гоударстенных службах.
Петиция №22/015022-еп
И знаете что. Я уверен что после войны нас будут снова отвлекать от таких тем всякой ерундой типа второго государственного языка. Уже много лет припи----нт ложит болт на петиции. А вопросов накопилось очень много. Нам нужно политическая сила которая возьмет за шкварник этого самого прип---та и макнет рылом список проигнорированных петиций.
ось і відповідь ! Україно твоя толерантність тебе ж і погубить