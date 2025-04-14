Проросійський ексведучий Макс Назаров вніс заставу та не перебуває під вартою, - ЗМІ

Колишній ведучий підсанкційних телеканалів "Наш" і "NewsOne" Макс Назаров (Назар Діордіца) вніс заставу й наразі не перебуває під вартою.

Про це повідомляє Суспільне із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Його звинувачують у поширені російських наративів та виправдовуванні російської агресії.

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Затримання Макса Назарова

Нагадаємо, 18 січня 2025 року СБУ провела обшуки у Макса Назарова (Назара Діордіци) - колишнього ведучого каналів кума російського диктатора Володимира Путіна Віктора Медведчука. Йому повідомлено про підозру за виправдання агресії РФ та поширення наративів Кремля.

21 січня Солом'янський райсуд Києва відправив Назарова під варту на 60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі 12 мільйонів гривень.

19 березня Соломʼянський районний суд Києва продовжив тримання Назарова під вартою і зменшив йому заставу з 12 до 8,5 мільйонів гривень. Тримання під вартою продовжили в межах строку досудового розслідування - тільки на один місяць, до 18 квітня 2025 року.

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