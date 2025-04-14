УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5104 відвідувача онлайн
Новини Справа Макса Назарова
3 526 21

Проросійський ексведучий Макс Назаров вніс заставу та не перебуває під вартою, - ЗМІ

Макс Назаров вніс заставу та вийшов на свободу

Колишній ведучий підсанкційних телеканалів "Наш" і "NewsOne" Макс Назаров (Назар Діордіца) вніс заставу й наразі не перебуває під вартою.

Про це повідомляє Суспільне із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Його звинувачують у поширені російських наративів та виправдовуванні російської агресії.

Читайте: ЗСУ ліквідували російського "воєнкора" Федорчака: він був уродженцем Криму (оновлено)

Затримання Макса Назарова

Нагадаємо, 18 січня 2025 року СБУ провела обшуки у Макса Назарова (Назара Діордіци) - колишнього ведучого каналів кума російського диктатора Володимира Путіна Віктора Медведчука. Йому повідомлено про підозру за виправдання агресії РФ та поширення наративів Кремля.

21 січня Солом'янський райсуд Києва відправив Назарова під варту на 60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі 12 мільйонів гривень.

19 березня Соломʼянський районний суд Києва продовжив тримання Назарова під вартою і зменшив йому заставу з 12 до 8,5 мільйонів гривень. Тримання під вартою продовжили в межах строку досудового розслідування - тільки на один місяць, до 18 квітня 2025 року.

Також читайте: Виправдовував у соцмережах збройну агресію РФ проти України – до 5 років ув’язнення засуджено киянина

Автор: 

застава (677) пропаганда (2801)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+22
Звичайно, це ж не бойовий генерал. Наша Феміда і Портнов ******* зрадників.
показати весь коментар
14.04.2025 14:59
+13
Агент ворожої держави вніс заставу і пішов далі займатися підривною діяльністю. Яка краса.
показати весь коментар
14.04.2025 15:00
+12
Макс Назаров (Назар Діордіца)

Стісняється справжніх імені-прізвища?
показати весь коментар
14.04.2025 15:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
окуєть. міжнародна спецоперація провалилась мідним тазом із-за зе-бариг.
показати весь коментар
14.04.2025 14:58 Відповісти
агент Гебельса вніс заставу в Сбербанк СССР.....

норм

.
показати весь коментар
14.04.2025 15:02 Відповісти
Звичайно, це ж не бойовий генерал. Наша Феміда і Портнов ******* зрадників.
показати весь коментар
14.04.2025 14:59 Відповісти
Нещодавно бачила молодого Золкіна, працює тепер на ОПу
Знаєте його, да. Пітушився на 9 травня. Тепер за велике бабло любить зелю
показати весь коментар
14.04.2025 14:59 Відповісти
Агент ворожої держави вніс заставу і пішов далі займатися підривною діяльністю. Яка краса.
показати весь коментар
14.04.2025 15:00 Відповісти
Макс Назаров (Назар Діордіца)

Стісняється справжніх імені-прізвища?
показати весь коментар
14.04.2025 15:00 Відповісти
Цікаво, а чому на Цензорі так само в дужках не пишуть справжнє прізвище голови КОВА Ткаченка?
показати весь коментар
14.04.2025 15:11 Відповісти
гроші є.....то не такий він уже і зрадник, бабло перемагає зло і усім пох на загиблих.
показати весь коментар
14.04.2025 15:00 Відповісти
У ***** на таких завжди гроші є, а наші тварюки із задоволенням іх вхоплять не дивлячись на кров... І це я не про заставу! Там, щоб вийти на заставу потрібні гарні гроші...
показати весь коментар
14.04.2025 15:04 Відповісти
Залишилося одне питання - де він зараз: у Відні чи у мацкві ???
показати весь коментар
14.04.2025 15:08 Відповісти
Эт норм пох всё ок
показати весь коментар
14.04.2025 15:36 Відповісти
це ж не Червінський, "своїх" не можна ображати - заплатив і гуляй далі
показати весь коментар
14.04.2025 15:38 Відповісти
Заставу вніс газпром...?
показати весь коментар
14.04.2025 15:39 Відповісти
Тож хто вніс заставу ? Бойко ? Чи хтось інший з ригів ?!!!
показати весь коментар
14.04.2025 15:46 Відповісти
Третій рік війни і проросійська партія дальше у нас в парламенті, більше того голосує в унісон з провладною партією. Просто з якого такого дива люди, які колись постійно їздили в Москву і фактично підтримували всі проросійські ідеї, тепер підтримують зелених.
показати весь коментар
14.04.2025 16:10 Відповісти
Його вже паканули в бус?)

Питання риторичне, він же не лох в кінці кінців
показати весь коментар
14.04.2025 15:46 Відповісти
Обурює те, що для таких випадків можлива застава.
показати весь коментар
14.04.2025 16:17 Відповісти
отакої...така країна..а там ще хлопця засуджують що в 21 рік вирішив громадянство змінити
показати весь коментар
14.04.2025 16:28 Відповісти
Румун? А канав під кацапа. Сходу і не відрізниш, в одній канаві рузькогаварящіє копошаться.
показати весь коментар
14.04.2025 16:36 Відповісти
С целью повышения борьбы с корупцией и взяточниством в государственных службах внести изменения в Уголовный кодекс Украины изменеиия напраленные на ужесточение наказаний за преступленя направленные против экономики и государственнго строя Украины вынести в отдельную группу статьи Кодеса , предусматривающие наказания за корупцию и сокрытие налогов, а таже за престапления повлекшие ущерб экономике Украины.
Санкции и наказания должны быть ужесточены:
1.Немедленное снятие неприкосновенности депутатов, судей, прокуроров и других "высших" руководителей.
2.Назначить сроки наказания, предусмотренные статьями Кодекса за данные преступления, для "рядовых" сотрудников от 5 лет, для руководителей - от 10 лет без права дострочного освобождения.
3.Отменить внесения залога для освобождения из под стражи.
4.Конфискация имущества преступника в пользу Государства.
5.Пожизненное лишение права занимать должности и посты в Гоударстенных службах.

Петиция №22/015022-еп

И знаете что. Я уверен что после войны нас будут снова отвлекать от таких тем всякой ерундой типа второго государственного языка. Уже много лет припи----нт ложит болт на петиции. А вопросов накопилось очень много. Нам нужно политическая сила которая возьмет за шкварник этого самого прип---та и макнет рылом список проигнорированных петиций.
показати весь коментар
14.04.2025 16:55 Відповісти
Цікаво а в Ізраїлі пропагандист і прибічник хамасу скільки б протягнув - секунд до ліквідаціі
ось і відповідь ! Україно твоя толерантність тебе ж і погубить
показати весь коментар
14.04.2025 17:08 Відповісти
 
 