Виправдовував у соцмережах збройну агресію РФ проти України – до 5 років ув’язнення засуджено киянина

Киянин у соцмережах "Інстаграм" і "Телеграм" виправдовував збройну агресію РФ проти України, розпочату у 2014 році, а також глорифікував армію РФ. Його засуджено до 5 років ув'язнення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Київську обласну прокуратуру.

Суд визнав винного місцевого мешканця у виготовленні та поширенні матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії рф проти України, розпочатої у 2014 році, а також глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію рф проти України, розпочату у 2014 році, вчиненому повторно (ч. ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України).

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У соцмережах поширював пропагандистські дописи

Прокурором в суді доведено, що засуджений на власному акаунті в соціальній мережі Instagram та месенджері Telegram систематично поширював дописи пропагандистського характеру.

Публікації містили матеріали, що виправдовують дії рф проти України та глорифікують учасників конфлікту, що підтверджено висновком судово-лінгвістичної експертизи.

Під час санкціонованого обшуку в нього виявлено та вилучено мобільний телефон з доказами протиправної діяльності.

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Покарання за виправдовування агресії РФ

Йому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі.