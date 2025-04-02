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Виправдовував у соцмережах збройну агресію РФ проти України – до 5 років ув’язнення засуджено киянина

Мешканець Києва виправдовував російську агресію

Киянин у соцмережах "Інстаграм" і "Телеграм" виправдовував збройну агресію РФ проти України, розпочату у 2014 році, а також глорифікував армію РФ. Його засуджено до 5 років ув'язнення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Київську обласну прокуратуру. 

Суд визнав винного місцевого мешканця у виготовленні та поширенні матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії рф проти України, розпочатої у 2014 році, а також глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію рф проти України, розпочату у 2014 році, вчиненому повторно (ч. ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України).

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У соцмережах поширював пропагандистські дописи 

Прокурором в суді доведено, що засуджений на власному акаунті в соціальній мережі Instagram та месенджері Telegram систематично поширював дописи пропагандистського характеру.

Публікації містили матеріали, що виправдовують дії рф проти України та глорифікують учасників конфлікту, що підтверджено висновком судово-лінгвістичної експертизи.

Під час санкціонованого обшуку в нього виявлено та вилучено мобільний телефон з доказами протиправної діяльності.

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Покарання за виправдовування агресії РФ

Йому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі.

Автор: 

ув’язнення (115) Київ (19443) пропаганда (2799) соціальні мережі (1183)


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Топ коментарі
+6
А після відбуття покарання бажано відправити навічно на ту "родіну", яка йому так близька.
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02.04.2025 17:26
+6
Увкаво інше - як можна бути настільки дебілом, щоб вперто розмовляти та писати коментарі мовою ворога?
Російськомовна щелепа заважає?
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02.04.2025 17:34
+5
"...до 5 років ув'язнення засуджено киянина" Джерело: https://censor.net/ua/n3544679

Треба було ще й з киянкою познайомити.
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02.04.2025 17:26
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"...до 5 років ув'язнення засуджено киянина" Джерело: https://censor.net/ua/n3544679

Треба було ще й з киянкою познайомити.
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02.04.2025 17:26 Відповісти
А після відбуття покарання бажано відправити навічно на ту "родіну", яка йому так близька.
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02.04.2025 17:26 Відповісти
Можна й одразу, нащо його утримувати, тим більше під час війни?
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02.04.2025 17:44 Відповісти
Спочатку треба в камері любов до "родіни" закріпити у мозку. Бо якщо одразу туди відправити-там відпустять і любов буде не такою яскравою.
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02.04.2025 17:50 Відповісти
Навіщо ж так багато: аж цілих п'ять років! Годувати його ще за наші кошти!На один місяць під кацап'ячі обстріли! Якщо вижеве,то подіє принцип Аль Капоне : попадання в задницю багато чого змінює в голові!
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02.04.2025 17:26 Відповісти
Проти русского міра в голові допомагає лише влучання в голову.
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02.04.2025 17:39 Відповісти
Виродок винуватий і 5-ть років замало для нього ,
піде окопи рити на привʼязі 😡
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02.04.2025 17:31 Відповісти
Amber : то пан має надхнення?!
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02.04.2025 17:34 Відповісти
Кому "інтєрєсно'?
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02.04.2025 17:33 Відповісти
Увкаво інше - як можна бути настільки дебілом, щоб вперто розмовляти та писати коментарі мовою ворога?
Російськомовна щелепа заважає?
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02.04.2025 17:34 Відповісти
А тебе-кацаподовбойоба,-в спам.
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02.04.2025 17:52 Відповісти
Продовжуєш займатися антиукраїнською діяльністю? Ще 5 років захотів?
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02.04.2025 18:03 Відповісти
Тут таких діячів до біса багато,ну нехай в побуті ти спілкуєшся оркосвинячою,але ж тут,на українському сайті, серед українців писати коменти на "магучєм" то просто дно!
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02.04.2025 20:05 Відповісти
а також глорифікував армію РФ

Чим вам не догодили українські синоніми возвеличував або восхваляв?
Хочете показати усім, що вже виїхали з села та доїхали до міста?
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02.04.2025 17:41 Відповісти
Хоть би, воно, та не повісилося, з такого горя!!! Бо ще за кордон виїде, і там буде ГАДИТИ Україні!
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02.04.2025 17:44 Відповісти
Вибачаюсь, тобто уся верхівка США підпадає під цю кримінальну статтю, чого прокуратура не працює, відкривайте справу, фігурантів у міжнародний розшук
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02.04.2025 18:42 Відповісти
Это он писал "русские тоже люди они не нападут","у путина правильные экономические законы,давайте их переписывать","украинцы должны выбрать математику,а не патриотизм"?
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02.04.2025 18:58 Відповісти
Цей пінчер заслуговує на гіляку. Я так і знав, шо це він!

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02.04.2025 20:23 Відповісти
Он родимый,копии руззких законов через раду тоже он протягивал,еще ставил в пример лукашенку,как гения экономических наук.
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02.04.2025 21:17 Відповісти
На загальних умовах до кримінальників а краще в уранову шахту
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02.04.2025 19:31 Відповісти
Свобода слова? Ні, ми, українці, про це не чули! Ми любимо диктатуру та совок!
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02.04.2025 19:38 Відповісти
Через мінні поля вся родина на парашастан
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02.04.2025 19:41 Відповісти
 
 