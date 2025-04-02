Виправдовував у соцмережах збройну агресію РФ проти України – до 5 років ув’язнення засуджено киянина
Киянин у соцмережах "Інстаграм" і "Телеграм" виправдовував збройну агресію РФ проти України, розпочату у 2014 році, а також глорифікував армію РФ. Його засуджено до 5 років ув'язнення.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Київську обласну прокуратуру.
Суд визнав винного місцевого мешканця у виготовленні та поширенні матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії рф проти України, розпочатої у 2014 році, а також глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію рф проти України, розпочату у 2014 році, вчиненому повторно (ч. ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України).
У соцмережах поширював пропагандистські дописи
Прокурором в суді доведено, що засуджений на власному акаунті в соціальній мережі Instagram та месенджері Telegram систематично поширював дописи пропагандистського характеру.
Публікації містили матеріали, що виправдовують дії рф проти України та глорифікують учасників конфлікту, що підтверджено висновком судово-лінгвістичної експертизи.
Під час санкціонованого обшуку в нього виявлено та вилучено мобільний телефон з доказами протиправної діяльності.
Покарання за виправдовування агресії РФ
Йому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі.
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Треба було ще й з киянкою познайомити.
піде окопи рити на привʼязі 😡
Російськомовна щелепа заважає?
Чим вам не догодили українські синоніми возвеличував або восхваляв?
Хочете показати усім, що вже виїхали з села та доїхали до міста?