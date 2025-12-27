Бронеавтомобиль "Новатор" проходит серию дополнительных испытаний по бездорожью перед передачей на фронт, - Бельбас.. ФОТО
В нынешних условиях фронта, когда все контролируется дронами, скорость и надежность бронеавтомобиля являются определяющими характеристиками, именно поэтому СБА "Новатор" проходит серию дополнительных испытаний по бездорожью перед передачей военным.
Об этом в интервью проекту NV и The Economist "Мир впереди 2026" заявил генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас, информирует Цензор.НЕТ.
"Новатор"
"Новатор" мы гоняем по ямам и бездорожью на скорости 120-140 км/ч. Потому что сегодня любая остановка в поле - это сразу цель: через минуту прилетит FPV или накроет миномет. Все видят дроны с обеих сторон. Поэтому это буквально "гонки на выживание", и здесь "Новатор", по моему мнению, вне конкуренции", - рассказал он.
По его словам, СБА "Новатор" поставляется войску с 2018 года и все это время автомобиль дорабатывался.
"Машина обкатана, все "детские болезни" давно пройдены. Мы создали ее на базе Ford F-550 - одного из самых массовых шасси для бронеавтомобилей в мире. Но мы полностью переделали ходовую и подвеску. При разработке и тестировании максимально уделили внимание распределению нагрузки на мосты и элементы ходовой - потому что на фронте самая большая беда, когда из-за перегрузки "отрывались колеса" или лопался мост. Потом говорят, что виноват Ford. Но это не Ford - это ошибки проектирования", - говорит он.
Бронеавтомобиль "Варта 2"
Также гендиректор ООО "Украинская бронетехника" рассказал, что бронеавтомобиль "Варта 2", который компания кодифицировала в этом году, вызвал интерес покупателей как в Украине, так и за рубежом.
"У западных партнеров таких легких платформ с 30-мм вооружением нет вообще. У россиян - есть один не массовый аналог. Поэтому заинтересованные покупатели уже есть - и в Украине, и потенциально для экспорта", - рассказал он.
Как пояснил Бельбас, главным преимуществом "Варты-2" является ее уникальный огневой потенциал.
"Главное: запас грузоподъемности позволяет ставить 30-мм боевой модуль массой 1,3 тонны, как на БТР-4. А машина при этом вдвое дешевле, чем БТР-4. Для формата 4×4 это уникальный огневой потенциал", - добавил он.
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