Благотворительный фонд "Украинская сила" подвел итоги работы за 2025 год. ФОТОРЕПОРТАЖ

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Благотворительный фонд "Украинская сила" подвел итоги своей деятельности в 2025 году. Благодаря слаженной работе команды Фонда, финансовой поддержке учредителей и системному сотрудничеству с партнерами удалось оперативно и адресно обеспечивать подразделения Сил обороны Украины, а также реализовывать ряд важных гуманитарных инициатив.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В течение 2025 года Фонд передал подразделениям Сил обороны 28 единиц транспортных средств, среди которых - внедорожники Toyota Prado, Nissan Patrol, Isuzu D-MAX, другие полноприводные автомобили, а также специализированный транспорт для эвакуационных и логистических задач (Mercedes-Benz Vito, Volkswagen Transporter) и квадроцикл Polaris Sportsman 6×6.

Кроме того, был передан значительный объем технического оснащения, в частности 52 беспилотных летательных аппарата DJI Mavic 3T и DJI Mavic 4 Pro, 25 систем Starlink, 10 зарядных станций EcoFlow, 20 камер GoPro HERO 13 Black, 5 систем РЭБ, 10 детекторов дронов, а также 3 3D-принтера с комплектами расходных материалов.

В 2025 году Благотворительный фонд "Украинская сила" сотрудничал и оказывал помощь, в частности, следующим подразделениям Сил обороны:

5-й отдельной штурмовой бригаде,

93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр",

24-й отдельной механизированной бригаде имени Короля Данила,

2-й Галицкой бригаде Национальной гвардии Украины,

8-му полку Сил специальных операций,

15-му пограничному отряду "Сталевий кордон",

103-й бригаде территориальной обороны ВСУ,

68-й отдельной егерской бригаде,

батальону БПЛА "Орион" и другим подразделениям.

Параллельно с военной поддержкой фонд активно работает в гуманитарном направлении. В течение года "Украинская сила" реализовывала инициативы по поддержке ветеранской политики, реинтеграции ветеранов в гражданскую жизнь, восстановлению мобильности раненых, а также помощи юным атлетам.

В частности, 17-летний Иван Залиско, которого Фонд поддерживает на постоянной основе, стал серебряным призером чемпионата Европы по вольной борьбе. Фонд также продолжает сотрудничество с Федерацией бокса города Львова и Федерацией дзюдо Львовской области.

Отдельное внимание в 2025 году было уделено поддержке единства православной церкви в Украине как одного из институциональных факторов государственности и противодействия влиянию российских спецслужб. В частности, Фонд передал монастырю Манявский Скит - одному из духовных символов украинского православия - два транспортных средства и техническое оборудование.

Благотворительный фонд "Украинская сила" и в дальнейшем сосредотачивается на удовлетворении наиболее критических потребностей Сил обороны Украины, прежде всего в транспорте и технических средствах. Отсутствие лишней бюрократии позволяет Фонду действовать быстро и эффективно.

"В 2025 году Благотворительный фонд "Украинская сила" системно и последовательно поддерживал Силы обороны. Как и ранее, основной фокус нашей помощи был направлен на обеспечение военных транспортом и техническими решениями, необходимыми для выполнения боевых и логистических задач. В то же время фонд начал реализацию ряда гуманитарных инициатив, которые дополняют военную поддержку. В следующем году "Украинская сила" продолжит поддерживать военных и расширять свою деятельность, реагируя на новые вызовы военного времени", - отметил Ярослав Майборода, соучредитель и председатель БФ "Украинская сила".

Справочно.

"Украинская сила" – это благотворительный фонд, созданный Степаном Ярмусом, Ярославом Майбородой и Василием Костюком в 2023 году для поддержки защитников нашей страны. Директор БФ "Украинская сила" – Иван Диткун. Основными партнерами Фонда являются компании "ЯроСад" и "Solяra".