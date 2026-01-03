Благодійний фонд "Українська сила" підбив підсумки роботи за 2025 рік. ФОТОрепортаж

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Благодійний фонд "Українська сила" підсумував результати своєї діяльності у 2025 році. Завдяки злагодженій роботі команди Фонду, фінансовій підтримці засновників та системній співпраці з партнерами вдалося оперативно й адресно забезпечувати підрозділи Сил оборони України, а також реалізовувати низку важливих гуманітарних ініціатив.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ

Упродовж 2025 року Фонд передав підрозділам Сил оборони 28 одиниць транспортних засобів, серед яких - позашляховики Toyota Prado, Nissan Patrol, Isuzu D-MAX, інші повнопривідні автомобілі, а також спеціалізований транспорт для евакуаційних і логістичних завдань (Mercedes-Benz Vito, Volkswagen Transporter) та квадроцикл Polaris Sportsman 6×6.

Крім того, було передано значний обсяг технічного оснащення, зокрема 52 безпілотні літальні апарати DJI Mavic 3T та DJI Mavic 4 Pro, 25 систем Starlink, 10 зарядних станцій EcoFlow, 20 камер GoPro HERO 13 Black, 5 систем РЕБ, 10 детекторів дронів, а також 3 3D-принтери з комплектами витратних матеріалів.

У 2025 році Благодійний фонд "Українська сила" співпрацював і надавав допомогу, зокрема, таким підрозділам Сил оборони:

5-й окремій штурмовій бригаді,

93-й окремій механізованій бригаді "Холодний Яр",

24-й окремій механізованій бригаді імені Короля Данила,

2-й Галицькій бригаді Національної гвардії України,

8-му полку Сил спеціальних операцій,

15-му прикордонному загону "Сталевий кордон",

103-й бригаді територіальної оборони ЗСУ,

68-й окремій єгерській бригаді,

батальйону БПЛА "Оріон" та іншим підрозділам.

Паралельно з військовою підтримкою фонд активно працює у гуманітарному напрямі. Упродовж року "Українська сила" реалізовувала ініціативи з підтримки ветеранської політики, реінтеграції ветеранів у цивільне життя, відновлення мобільності поранених, а також допомоги юним атлетам.

Зокрема, 17-річний Іван Заліско, якого Фонд підтримує на постійній основі, став срібним призером чемпіонату Європи з вільної боротьби. Фонд також продовжує співпрацю з Федерацією боксу міста Львова та Федерацією дзюдо Львівської області.

Окрему увагу у 2025 році було приділено підтримці єдності православної церкви в Україні як одному з інституційних чинників державності та протидії впливу російських спецслужб. Зокрема, Фонд передав монастирю Манявський Скит - одному з духовних символів українського православ’я - два транспортні засоби та технічне обладнання.

Благодійний фонд "Українська сила" і надалі зосереджується на закритті найбільш критичних потреб Сил оборони України, передусім у транспорті та технічних засобах. Відсутність зайвої бюрократії дозволяє Фонду діяти швидко та ефективно.

"У 2025 році Благодійний фонд "Українська сила" системно та послідовно підтримував Сили оборони. Як і раніше, основний фокус нашої допомоги був спрямований на забезпечення військових транспортом і технічними рішеннями, необхідними для виконання бойових і логістичних завдань. Водночас фонд розпочав реалізацію низки гуманітарних ініціатив, які доповнюють військову підтримку. У наступному році "Українська сила" продовжить підтримувати військових і розширювати свою діяльність, реагуючи на нові виклики воєнного часу", - зазначив Ярослав Майборода, співзасновник і голова БФ "Українська сила".

Довідково.

"Українська сила" – це благодійний фонд, створений Степаном Ярмусом, Ярославом Майбородою та Василем Костюком у 2023 році для підтримки захисників нашої країни. Директор БФ "Українська сила" - Іван Діткун. Основними партнерами Фонду є компанії "ЯроСад" та "Solяra".