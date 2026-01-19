Ремонт укрытий в общежитиях университета Киева с убытками в более чем 1,2 млн грн: сообщено о подозрении руководителю подрядной организации

Сообщено о подозрении руководителю подрядной организации, который завладел средствами одного из столичных университетов, выделенными на ремонт укрытия в общежитиях учебного заведения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской городской прокуратуры. 

Что установило следствие?

Как отмечается, в мае 2023 года между университетом и подрядной организацией было заключено 2 договора по текущему ремонту укрытий в общежитиях.

Руководитель подрядной организации, достоверно зная, что объем и стоимость строительных работ и материалов завышены, а часть работ вообще не выполнена, подписал указанные документы.

"В частности, в укрытии одного из общежитий не выполнили шпаклевание и покраску стен, не установлен унитаз и сантехника, не провели еще ряд работ. Несмотря на это, университет заплатил за эти работы более 1,2 млн гривен", - говорится в сообщении.

ремонт общежития

Укрытия недостроены, а деньги списаны

Действия подозреваемого квалифицированы как завладение деньгами учебного заведения.

Кроме того, на рассмотрении в суде находится обвинительный акт в отношении этого предпринимателя, который во избежание привлечения к уголовной ответственности предложил и предоставил следователю в этом производстве неправомерную выгоду в размере 5000 долларов США, в результате чего его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 369 УК Украины.

не варто звертати увагу на чергове іпсо, про чергове розкрадання, зґенероване ШІ ))
19.01.2026 13:06 Ответить
Таких осіб, у КабМіндічі не беруть, громадяни зеленський з єрмаком!!!
19.01.2026 13:07 Ответить
А хто примушував керівників університету перераховувати кошти за невиконані роботи.
19.01.2026 13:29 Ответить
З'явиться чи ні?
19.01.2026 13:32 Ответить
 
 