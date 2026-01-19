Ремонт укриттів у гуртожитках університету Києва зі збитками у понад 1,2 млн грн: повідомлено про підозру керівнику підрядної організації
Повідомлено про підозру керівнику підрядної організації, який заволодів коштами одного зі столичних університетів, виділеними на ремонт укриття у гуртожитках навчального закладу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської міської прокуратури.
Що встановило слідство?
Як зазначається, у травні 2023 року між університетом та підрядною організацією було укладено 2 договори з поточного ремонту укриттів у гуртожитках.
Керівник підрядної організації, достовірно знаючи, що обсяг та вартість будівельних робіт та матеріалів завищені, а частина робіт взагалі не виконані, підписав вказані документи.
"Зокрема, в укритті одного з гуртожитків не виконали шпаклювання та фарбування стін, не встановлено унітаз та сантехніку, не провели ще низку робіт. Попри це, університет заплатив за ці роботи понад 1,2 млн гривень", - йдеться у повідомленні.
Укриття недобудовані, а гроші списані
Дії підозрюваного кваліфіковано як заволодіння грошима навчального закладу.
Крім того, на розгляді в суді перебуває обвинувальний акт відносно цього підприємця, який задля уникнення притягнення до кримінальної відповідальності запропонував та надав слідчому у цьому провадженні неправомірну вигоду у розмірі 5000 доларів США, внаслідок чого його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 369 КК України.
