Ремонт укриттів у гуртожитках університету Києва зі збитками у понад 1,2 млн грн: повідомлено про підозру керівнику підрядної організації

Повідомлено про підозру керівнику підрядної організації, який заволодів коштами одного зі столичних університетів, виділеними на ремонт укриття у гуртожитках навчального закладу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської міської прокуратури. 

Що встановило слідство?

Як зазначається, у травні 2023 року між університетом та підрядною організацією було укладено 2 договори з поточного ремонту укриттів у гуртожитках.

Керівник підрядної організації, достовірно знаючи, що обсяг та вартість будівельних робіт та матеріалів завищені, а частина робіт взагалі не виконані, підписав вказані документи.

"Зокрема, в укритті одного з гуртожитків не виконали шпаклювання та фарбування стін, не встановлено унітаз та сантехніку, не провели ще низку робіт. Попри це, університет заплатив за ці роботи понад 1,2 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

ремонт гуртожитку
Укриття недобудовані, а гроші списані

Дії підозрюваного кваліфіковано як заволодіння грошима навчального закладу.

Крім того, на розгляді в суді перебуває обвинувальний акт відносно цього підприємця, який задля уникнення притягнення до кримінальної відповідальності запропонував та надав слідчому у цьому провадженні неправомірну вигоду у розмірі 5000 доларів США, внаслідок чого його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 369 КК України.

не варто звертати увагу на чергове іпсо, про чергове розкрадання, зґенероване ШІ ))
19.01.2026 13:06 Відповісти
Таких осіб, у КабМіндічі не беруть, громадяни зеленський з єрмаком!!!
19.01.2026 13:07 Відповісти
А хто примушував керівників університету перераховувати кошти за невиконані роботи.
19.01.2026 13:29 Відповісти
З'явиться чи ні?
19.01.2026 13:32 Відповісти
 
 