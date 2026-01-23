В Киеве "Муниципальная охрана" начнет патрулировать город вместе с мобильными зарядными станциями, - КГГА

Два автомобиля "Муниципальной охраны" с 23 января начнут патрулировать Киев с мобильными зарядными станциями, чтобы предоставлять альтернативные источники питания людям, оказавшимся в критических обстоятельствах.

Об этом сообщили в департаменте муниципальной безопасности КГГА, передает Цензор.НЕТ.

В Киеве запустили мобильные зарядные станции для помощи жителям
Фото: Департамент муниципальной безопасности КГГА

"Охранники, которые будут патрулировать на правом и левом берегу Киева, будут выезжать туда, где люди будут критически нуждаться в альтернативном источнике питания - чтобы зарядить медицинские приборы и телефоны, связаться с родными и экстренными службами", - говорится в сообщении.

Обратиться за помощью можно самостоятельно, а также через соседей, родственников или председателей ОСМД.

В приоритете - семьи с маленькими детьми, пожилые люди, люди с инвалидностью и маломобильные группы населения.

Топ комментарии
+29
***, а на фронт із зарядними станціями ці бички не хочуть? Зарядні станції можуть і ті, кому за 60 розвозити!
показать весь комментарий
23.01.2026 17:34 Ответить
+19
И по паре тцкашников на заднем сиденье. Как сейчас возле бюветов и палаток "незламности" ))
показать весь комментарий
23.01.2026 17:33 Ответить
+17
у цих бичків нужні родичі
показать весь комментарий
23.01.2026 17:37 Ответить
і тцкашникам в кожну руку по різовій ****** від кулеби - щоб руки не тремтіли і голова не теліпалась.
показать весь комментарий
23.01.2026 19:24 Ответить
Нізззчяяч бо вони не навчанні та броньовані як і мусара.
показать весь комментарий
23.01.2026 17:39 Ответить
Це хворі інваліди...😁
показать весь комментарий
23.01.2026 19:59 Ответить
у мене питання:
скільки часу заряджається середньо статичний смартфон?
показать весь комментарий
23.01.2026 17:34 Ответить
Декілька годин
показать весь комментарий
23.01.2026 17:42 Ответить
отож!
декілька годин в компанії відкритих мажорних ухилянтів, це концептуально.
показать весь комментарий
23.01.2026 17:51 Ответить
Якщо швидка зарядка - то і за 30 хвилин можна зарядити.
показать весь комментарий
23.01.2026 17:50 Ответить
а, як що, ні?
показать весь комментарий
23.01.2026 17:54 Ответить
Якщо ні, буде час на вивчення правил ********.
показать весь комментарий
23.01.2026 18:17 Ответить
Вони не мусора, вони як приватна охорона типу Шерифа...
показать весь комментарий
23.01.2026 17:41 Ответить
Краще з 3,14здюдями за використання електроенергії від мережі для реклами тощо.
показать весь комментарий
23.01.2026 17:37 Ответить
Іч який хитрий телефон в нього сів
показать весь комментарий
23.01.2026 17:38 Ответить
шо це ще за ЧВК?
притулок для ухилянтів?
показать весь комментарий
23.01.2026 17:42 Ответить
Особиста чвк міського голови за бюджетні кошти. Труханов в Одесі свою банду оформив як муніціпальну охорону, наприклад.
Функціонал близкий до 0. Необхідності у ній немає ніякої. Ну у школах стоїть по одному такому муніціпальному охоронцю, що роблять інші - взагалі не зрозуміло.
показать весь комментарий
23.01.2026 17:46 Ответить
А для чого потрібні всі ці "муніціпальні охорони"? Щоб що?
У нас є поліція, а вся муніціпальна охорона має бути мобілізована на фронт, а не мати бронювання, бо необхідності у муніціпальній охороні немає абсолютно жодної. І навіть школи охороняти може поліція, а не муніціпальна охорона.
показать весь комментарий
23.01.2026 17:43 Ответить
Нафига им броники?
показать весь комментарий
23.01.2026 17:46 Ответить
На випадок якщо люди, що опинилися в критичній ситуації, захочуть з неї вийти.
показать весь комментарий
23.01.2026 17:50 Ответить
Скільки ненавчених воювати, а фронт сиплеться, це хто такі? Охоронники генераторів, клоуни якісь.
показать весь комментарий
23.01.2026 17:46 Ответить
Хоть форма у них правильного цвета - детской неожиданности.
показать весь комментарий
23.01.2026 17:54 Ответить
Як це працюватиме конкретно?Ось у мене розрядився телефон.І я дзвоню (кому,Кличкові?) нємєдлєно прішлітє мобільну муніципальну брігаду шоби мені зарядили!А мені у відповідь - не можемо,бо нада шоб таких як ти поців набралось нє мєнєє двухсот,тілько тада ми виїзжаєм!І шо мені робити?Та йти в ше раніше анонсований Кличком пункт незламності,там казав Кличко можна і чаю,і погрітись,і зарядитись.Але то було ше до того,як він придумав мобільні бригади...
показать весь комментарий
23.01.2026 18:10 Ответить
в мене така станція вдома
показать весь комментарий
23.01.2026 18:23 Ответить
Що це за муніципальна охорона? Поліції мало? Порозводили незаконних військових формувань.
Депутати, помічники - зарядні станції і на своїх авто - вперед.
А цих бравих вояк разом з авто - в ЗСУ.
показать весь комментарий
23.01.2026 18:25 Ответить
На фронт цих бугаїв патрулювати покровський напрямок!
показать весь комментарий
23.01.2026 18:36 Ответить
Это что такое муцоборна,от кого обороняют,бронь дают им?
показать весь комментарий
23.01.2026 19:04 Ответить
Якась дрочь. Інакше цю ілюстрацію не назву.
показать весь комментарий
23.01.2026 19:27 Ответить
На фото зарядна станція BLUETTI AC300 та батарея до неї - B300K (2764,8 Вт). Сама станція йде без вбудованого акумулятора, тому заряджати її без зовнішнього акумуляятора неможливо. Тобто це один великий інфертор, по суті. Чому обрали саме таке рішення - незрозуміло.
показать весь комментарий
23.01.2026 19:32 Ответить
А-а-а... Зрозумів. Все дуже просто - якщо акумулятор загнеться, то можна під'єднати інший, не розбираючи всю станцію. Ну, напевно, у цьому є свій резон. Типу, працювати акумулятор буде постійно, тому зношуватися буде швидко. І щоб потім не купувати нову станцію (якби це була станція з вбудованим акумулятором), достатньо буде просто замінити несправний акумулятор на новий.
показать весь комментарий
23.01.2026 19:42 Ответить
охрана генераторов, на фронте пацанов не хватает эти клоунидзе катаются в Киеве зарядные станции охраняют за бабки налогоплательщиков. сюр просто
показать весь комментарий
23.01.2026 20:07 Ответить
Це якась маячня! На кого розраховано? Вони з нас знущаються! Це отаке завдання майже бойового підрозділу під час війни - а може хтось підійде до джипа з озброєними мужиками і попросить зарядити телефон і вони що йог декілька годин будуть катати, доки телевон чи зарядна станція буде заряджатись? А чого тді не зробити стаціонарні зарядки, навіщо мужики, які ще й за рахунок дорогого автомобільного акумулятора будуть це робити, яка їхня функція, так і не зрозумів, вони будуть заговорювати телефон, щоб він бистріше заряджався? Треновані навчені бички катаються по місту і не виконують ніяких задач, тупо прилаштували блатних, а воюють нехай хворі, про яких Аліна Михайлова розповідала. Як і більшість інших силовиків, молодих відставників, охоронців, офіцерів запасу, хоча який зараз запас, коли ж його задіювати, бичків з тилових частин і т.д.
показать весь комментарий
24.01.2026 01:03 Ответить
 
 