В Киеве "Муниципальная охрана" начнет патрулировать город вместе с мобильными зарядными станциями, - КГГА

Два автомобиля "Муниципальной охраны" с 23 января начнут патрулировать Киев с мобильными зарядными станциями, чтобы предоставлять альтернативные источники питания людям, оказавшимся в критических обстоятельствах.

Об этом сообщили в департаменте муниципальной безопасности КГГА, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Охранники, которые будут патрулировать на правом и левом берегу Киева, будут выезжать туда, где люди будут критически нуждаться в альтернативном источнике питания - чтобы зарядить медицинские приборы и телефоны, связаться с родными и экстренными службами", - говорится в сообщении.

Обратиться за помощью можно самостоятельно, а также через соседей, родственников или председателей ОСМД.

В приоритете - семьи с маленькими детьми, пожилые люди, люди с инвалидностью и маломобильные группы населения.

