В Киеве "Муниципальная охрана" начнет патрулировать город вместе с мобильными зарядными станциями, - КГГА
Два автомобиля "Муниципальной охраны" с 23 января начнут патрулировать Киев с мобильными зарядными станциями, чтобы предоставлять альтернативные источники питания людям, оказавшимся в критических обстоятельствах.
Об этом сообщили в департаменте муниципальной безопасности КГГА, передает Цензор.НЕТ.
"Охранники, которые будут патрулировать на правом и левом берегу Киева, будут выезжать туда, где люди будут критически нуждаться в альтернативном источнике питания - чтобы зарядить медицинские приборы и телефоны, связаться с родными и экстренными службами", - говорится в сообщении.
Обратиться за помощью можно самостоятельно, а также через соседей, родственников или председателей ОСМД.
В приоритете - семьи с маленькими детьми, пожилые люди, люди с инвалидностью и маломобильные группы населения.
скільки часу заряджається середньо статичний смартфон?
декілька годин в компанії відкритих мажорних ухилянтів, це концептуально.
притулок для ухилянтів?
Функціонал близкий до 0. Необхідності у ній немає ніякої. Ну у школах стоїть по одному такому муніціпальному охоронцю, що роблять інші - взагалі не зрозуміло.
У нас є поліція, а вся муніціпальна охорона має бути мобілізована на фронт, а не мати бронювання, бо необхідності у муніціпальній охороні немає абсолютно жодної. І навіть школи охороняти може поліція, а не муніціпальна охорона.
Депутати, помічники - зарядні станції і на своїх авто - вперед.
А цих бравих вояк разом з авто - в ЗСУ.