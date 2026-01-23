У Києві "Муніципальна охорона" почне патрулювати місто разом із мобільними зарядними станціями, - КМДА

Два автомобілі "Муніципальної охорони" з 23 січня почнуть патрулювати Київ із мобільними зарядними станціями, щоб надавати альтернативні джерела живлення людям, які опинилися в критичних обставинах.

Про це повідомили у департаменті муніципальної безпеки КМДА, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Охоронники, які патрулюватимуть на правому та лівому березі Києва, виїжджатимуть туди, де люди критично потребуватимуть альтернативного джерела живлення - щоби зарядити медичні прилади й телефони, сконтактувати з рідними та екстреними службами", - йдеться в повідомленні.

Звернутися по допомогу можна самостійно, а також через сусідів, родичів або голів ОСББ.

У пріоритеті - сім’ї з малими дітьми, літні люди, люди з інвалідністю та маломобільні групи населення.

