У Києві "Муніципальна охорона" почне патрулювати місто разом із мобільними зарядними станціями, - КМДА

Два автомобілі "Муніципальної охорони" з 23 січня почнуть патрулювати Київ із мобільними зарядними станціями, щоб надавати альтернативні джерела живлення людям, які опинилися в критичних обставинах.

Про це повідомили у департаменті муніципальної безпеки КМДА, передає Цензор.НЕТ.

У Києві запустили мобільні зарядні станції для допомоги мешканцям
Фото: Департамент муніципальної безпеки КМДА

"Охоронники, які патрулюватимуть на правому та лівому березі Києва, виїжджатимуть туди, де люди критично потребуватимуть альтернативного джерела живлення - щоби зарядити медичні прилади й телефони, сконтактувати з рідними та екстреними службами", - йдеться в повідомленні.

Звернутися по допомогу можна самостійно, а також через сусідів, родичів або голів ОСББ.

У пріоритеті - сім’ї з малими дітьми, літні люди, люди з інвалідністю та маломобільні групи населення.

***, а на фронт із зарядними станціями ці бички не хочуть? Зарядні станції можуть і ті, кому за 60 розвозити!
23.01.2026 17:34 Відповісти
И по паре тцкашников на заднем сиденье. Как сейчас возле бюветов и палаток "незламности" ))
23.01.2026 17:33 Відповісти
у цих бичків нужні родичі
23.01.2026 17:37 Відповісти
і тцкашникам в кожну руку по різовій ****** від кулеби - щоб руки не тремтіли і голова не теліпалась.
23.01.2026 19:24 Відповісти
***, а на фронт із зарядними станціями ці бички не хочуть? Зарядні станції можуть і ті, кому за 60 розвозити!
23.01.2026 17:34 Відповісти
у цих бичків нужні родичі
23.01.2026 17:37 Відповісти
Нізззчяяч бо вони не навчанні та броньовані як і мусара.
23.01.2026 17:39 Відповісти
Це хворі інваліди...😁
23.01.2026 19:59 Відповісти
у мене питання:
скільки часу заряджається середньо статичний смартфон?
23.01.2026 17:34 Відповісти
Декілька годин
23.01.2026 17:42 Відповісти
отож!
декілька годин в компанії відкритих мажорних ухилянтів, це концептуально.
23.01.2026 17:51 Відповісти
Якщо швидка зарядка - то і за 30 хвилин можна зарядити.
23.01.2026 17:50 Відповісти
а, як що, ні?
23.01.2026 17:54 Відповісти
Якщо ні, буде час на вивчення правил ********.
23.01.2026 18:17 Відповісти
Вони не мусора, вони як приватна охорона типу Шерифа...
23.01.2026 17:41 Відповісти
Краще з 3,14здюдями за використання електроенергії від мережі для реклами тощо.
23.01.2026 17:37 Відповісти
Іч який хитрий телефон в нього сів
23.01.2026 17:38 Відповісти
шо це ще за ЧВК?
притулок для ухилянтів?
23.01.2026 17:42 Відповісти
Особиста чвк міського голови за бюджетні кошти. Труханов в Одесі свою банду оформив як муніціпальну охорону, наприклад.
Функціонал близкий до 0. Необхідності у ній немає ніякої. Ну у школах стоїть по одному такому муніціпальному охоронцю, що роблять інші - взагалі не зрозуміло.
23.01.2026 17:46 Відповісти
А для чого потрібні всі ці "муніціпальні охорони"? Щоб що?
У нас є поліція, а вся муніціпальна охорона має бути мобілізована на фронт, а не мати бронювання, бо необхідності у муніціпальній охороні немає абсолютно жодної. І навіть школи охороняти може поліція, а не муніціпальна охорона.
23.01.2026 17:43 Відповісти
Нафига им броники?
23.01.2026 17:46 Відповісти
На випадок якщо люди, що опинилися в критичній ситуації, захочуть з неї вийти.
23.01.2026 17:50 Відповісти
Скільки ненавчених воювати, а фронт сиплеться, це хто такі? Охоронники генераторів, клоуни якісь.
23.01.2026 17:46 Відповісти
Хоть форма у них правильного цвета - детской неожиданности.
23.01.2026 17:54 Відповісти
Як це працюватиме конкретно?Ось у мене розрядився телефон.І я дзвоню (кому,Кличкові?) нємєдлєно прішлітє мобільну муніципальну брігаду шоби мені зарядили!А мені у відповідь - не можемо,бо нада шоб таких як ти поців набралось нє мєнєє двухсот,тілько тада ми виїзжаєм!І шо мені робити?Та йти в ше раніше анонсований Кличком пункт незламності,там казав Кличко можна і чаю,і погрітись,і зарядитись.Але то було ше до того,як він придумав мобільні бригади...
23.01.2026 18:10 Відповісти
в мене така станція вдома
23.01.2026 18:23 Відповісти
Що це за муніципальна охорона? Поліції мало? Порозводили незаконних військових формувань.
Депутати, помічники - зарядні станції і на своїх авто - вперед.
А цих бравих вояк разом з авто - в ЗСУ.
23.01.2026 18:25 Відповісти
На фронт цих бугаїв патрулювати покровський напрямок!
23.01.2026 18:36 Відповісти
23.01.2026 18:36 Відповісти
Это что такое муцоборна,от кого обороняют,бронь дают им?
23.01.2026 19:04 Відповісти
Якась дрочь. Інакше цю ілюстрацію не назву.
23.01.2026 19:27 Відповісти
На фото зарядна станція BLUETTI AC300 та батарея до неї - B300K (2764,8 Вт). Сама станція йде без вбудованого акумулятора, тому заряджати її без зовнішнього акумуляятора неможливо. Тобто це один великий інфертор, по суті. Чому обрали саме таке рішення - незрозуміло.
23.01.2026 19:32 Відповісти
А-а-а... Зрозумів. Все дуже просто - якщо акумулятор загнеться, то можна під'єднати інший, не розбираючи всю станцію. Ну, напевно, у цьому є свій резон. Типу, працювати акумулятор буде постійно, тому зношуватися буде швидко. І щоб потім не купувати нову станцію (якби це була станція з вбудованим акумулятором), достатньо буде просто замінити несправний акумулятор на новий.
23.01.2026 19:42 Відповісти
охрана генераторов, на фронте пацанов не хватает эти клоунидзе катаются в Киеве зарядные станции охраняют за бабки налогоплательщиков. сюр просто
23.01.2026 20:07 Відповісти
Це якась маячня! На кого розраховано? Вони з нас знущаються! Це отаке завдання майже бойового підрозділу під час війни - а може хтось підійде до джипа з озброєними мужиками і попросить зарядити телефон і вони що йог декілька годин будуть катати, доки телевон чи зарядна станція буде заряджатись? А чого тді не зробити стаціонарні зарядки, навіщо мужики, які ще й за рахунок дорогого автомобільного акумулятора будуть це робити, яка їхня функція, так і не зрозумів, вони будуть заговорювати телефон, щоб він бистріше заряджався? Треновані навчені бички катаються по місту і не виконують ніяких задач, тупо прилаштували блатних, а воюють нехай хворі, про яких Аліна Михайлова розповідала. Як і більшість інших силовиків, молодих відставників, охоронців, офіцерів запасу, хоча який зараз запас, коли ж його задіювати, бичків з тилових частин і т.д.
24.01.2026 01:03 Відповісти
 
 