У Києві "Муніципальна охорона" почне патрулювати місто разом із мобільними зарядними станціями, - КМДА
Два автомобілі "Муніципальної охорони" з 23 січня почнуть патрулювати Київ із мобільними зарядними станціями, щоб надавати альтернативні джерела живлення людям, які опинилися в критичних обставинах.
Про це повідомили у департаменті муніципальної безпеки КМДА, передає Цензор.НЕТ.
"Охоронники, які патрулюватимуть на правому та лівому березі Києва, виїжджатимуть туди, де люди критично потребуватимуть альтернативного джерела живлення - щоби зарядити медичні прилади й телефони, сконтактувати з рідними та екстреними службами", - йдеться в повідомленні.
Звернутися по допомогу можна самостійно, а також через сусідів, родичів або голів ОСББ.
У пріоритеті - сім’ї з малими дітьми, літні люди, люди з інвалідністю та маломобільні групи населення.
скільки часу заряджається середньо статичний смартфон?
декілька годин в компанії відкритих мажорних ухилянтів, це концептуально.
притулок для ухилянтів?
Функціонал близкий до 0. Необхідності у ній немає ніякої. Ну у школах стоїть по одному такому муніціпальному охоронцю, що роблять інші - взагалі не зрозуміло.
У нас є поліція, а вся муніціпальна охорона має бути мобілізована на фронт, а не мати бронювання, бо необхідності у муніціпальній охороні немає абсолютно жодної. І навіть школи охороняти може поліція, а не муніціпальна охорона.
Депутати, помічники - зарядні станції і на своїх авто - вперед.
А цих бравих вояк разом з авто - в ЗСУ.