Разоблачены злоумышленники, организовавшие схему сдачи экзаменов по вождению с помощью шпионского оборудования

На Буковине ДВБ Нацполиции и СБУ разоблачили группу злоумышленников, которые организовали схему сдачи теоретических экзаменов по вождению с помощью шпионского оборудования.

Злоумышленники одевали "клиентов" в заранее модифицированную одежду со скрытыми техническими средствами. Во время экзамена с их помощью считывали вопросы с экрана компьютера и диктовали правильные ответы, передает Цензор.НЕТ.

Фигурантам уже объявлено о подозрении

Миникамеры на одежде и наушники в ухе: такой способ сдачи экзаменов по ПДД предлагали "клиентам" злоумышленники из Черновицкой области. Действовали по четкому налаженному алгоритму, где каждый отвечал за свою часть работы.

Работали заговорщики по следующему алгоритму. Через личные контакты один из фигурантов подыскивал лиц, которые не могли самостоятельно сдать теоретический экзамен в ТСЦ, и предлагал им полное "сопровождение" во время прохождения тестирования. "Клиентов" уверял в успешности схемы и по завершении получал от них гонорар, который передавал организатору на распределение.

За техническую сторону отвечал другой делец. Он непосредственно перед экзаменом устанавливал скрытую видеокамеру, замаскированную под пуговицу, элемент одежды или аксессуар, а также миниатюрный беспроводной наушник, которые практически невозможно было заметить во время визуального осмотра. Всю шпионскую технику изобретательный злоумышленник изготавливал самостоятельно, адаптируя под разную одежду.

Во время сдачи экзамена видеосигнал в режиме реального времени передавался четвертому фигуранту, который находился за пределами экзаменационного помещения. Получив доступ к тестовым заданиям, он оперативно подбирал правильный ответ и передавал его "клиентам" через скрытые средства связи.

После успешной сделки деньги распределяли между собой. С одного "клиента" брали 1 500 долларов, а работали сразу в двух областях — Хмельницкой и Черновицкой.

Правоохранители задокументировали несколько эпизодов противоправной деятельности группы

Злоумышленников задержали.

У фигурантов проведена серия санкционированных обысков, по результатам которых обнаружено и изъято оборудование для изготовления специальной техники, готовые приборы и 18 комплектов оборудованной одежды, денежные средства и другие доказательства противоправной деятельности.

В настоящее время четырем злоумышленникам уже объявили о подозрении - незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет.

Досудебное расследование продолжается с целью установления других участников схемы.























