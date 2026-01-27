РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8595 посетителей онлайн
Новости Фото
4 250 9

Разоблачены злоумышленники, организовавшие схему сдачи экзаменов по вождению с помощью шпионского оборудования

На Буковине ДВБ Нацполиции и СБУ разоблачили группу злоумышленников, которые организовали схему сдачи теоретических экзаменов по вождению с помощью шпионского оборудования.

Злоумышленники одевали "клиентов" в заранее модифицированную одежду со скрытыми техническими средствами. Во время экзамена с их помощью считывали вопросы с экрана компьютера и диктовали правильные ответы, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Фигурантам уже объявлено о подозрении

Миникамеры на одежде и наушники в ухе: такой способ сдачи экзаменов по ПДД предлагали "клиентам" злоумышленники из Черновицкой области. Действовали по четкому налаженному алгоритму, где каждый отвечал за свою часть работы. 

Работали заговорщики по следующему алгоритму. Через личные контакты один из фигурантов подыскивал лиц, которые не могли самостоятельно сдать теоретический экзамен в ТСЦ, и предлагал им полное "сопровождение" во время прохождения тестирования. "Клиентов" уверял в успешности схемы и по завершении получал от них гонорар, который передавал организатору на распределение.

За техническую сторону отвечал другой делец. Он непосредственно перед экзаменом устанавливал скрытую видеокамеру, замаскированную под пуговицу, элемент одежды или аксессуар, а также миниатюрный беспроводной наушник, которые практически невозможно было заметить во время визуального осмотра. Всю шпионскую технику изобретательный злоумышленник изготавливал самостоятельно, адаптируя под разную одежду.

Во время сдачи экзамена видеосигнал в режиме реального времени передавался четвертому фигуранту, который находился за пределами экзаменационного помещения. Получив доступ к тестовым заданиям, он оперативно подбирал правильный ответ и передавал его "клиентам" через скрытые средства связи.

После успешной сделки деньги распределяли между собой. С одного "клиента" брали 1 500 долларов, а работали сразу в двух областях — Хмельницкой и Черновицкой.

Правоохранители задокументировали несколько эпизодов противоправной деятельности группы

Злоумышленников задержали.

У фигурантов проведена серия санкционированных обысков, по результатам которых обнаружено и изъято оборудование для изготовления специальной техники, готовые приборы и 18 комплектов оборудованной одежды, денежные средства и другие доказательства противоправной деятельности.

В настоящее время четырем злоумышленникам уже объявили о подозрении - незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет.

Досудебное расследование продолжается с целью установления других участников схемы.

полиция
полиция
полиция
полиция
полиция
полиция
полиция
полиция
полиция
полиция
полиция

Читайте также: Бывшая инспектор полиции на Буковине приговорена к 5 годам тюрьмы за смертельное ДТП

Автор: 

Нацполиция (16867) СБУ (20622) Хмельницкая область (1048) Черновицкая область (126)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Отже бандити. Вирішили мінтам конкуренцію встроїти.
Та ще з таким розмахом.
За що вони будуть строїтись та купувати дорогі авто? Не подумали?
показать весь комментарий
27.01.2026 15:47 Ответить
Готовые кадры для всяких разных диверсий где-то под мурманском или на дальнем востоке)) понять простить, дать условно 5 лет-и пусть взрывают ракетные базы вместе с аэродромами..!
показать весь комментарий
27.01.2026 15:54 Ответить
Ага з отакими прихованими технічними засобами...

показать весь комментарий
27.01.2026 17:32 Ответить
Чомусь те саме згадав
60 років пройшло
показать весь комментарий
27.01.2026 17:45 Ответить
Профессор конечно лопух, но апаратура ри нем....
показать весь комментарий
27.01.2026 22:19 Ответить
А працівники ТСЦ тіпа не при ділах були, цирк б..я , клоуни ,на кого начальник сервісного центру(МРЕВ) вказав , того й пов'язали
показать весь комментарий
27.01.2026 16:11 Ответить
Знаю факти, коли молоді люди виїзджають закордон через те що не можуть за 10 разів здати на права в Україні. На екзамені Багато недоречних питань, теоретичний іспит треба спростити. Бо втратимо те що залишилось .
показать весь комментарий
27.01.2026 16:24 Ответить
Це ж яким треба бути ледащим ідіотом, щоб не вивчити та не здати теорію і вдаватися до таких хитрощів! Що там вчити - сайтів з безкоштовною підготовкою навалом - vodiy.ua, greenway.. Я 2 місяці в автошколі + сам паралельно вчив - здав з першого разу, 1 тільки дурне питання прогавив.
А потім на дорогах літають та паркуються на перехресті отакі олені.
показать весь комментарий
27.01.2026 18:00 Ответить
"лопух" здогадався
показать весь комментарий
27.01.2026 18:25 Ответить
 
 