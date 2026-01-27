РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8316 посетителей онлайн
Новости ДТП с участием полицейских
1 599 5

Бывшая инспектор полиции на Буковине приговорена к 5 годам тюремного заключения за смертельное ДТП

Бывшая инспектор полиции на Буковине приговорена к 5 годам

По публичному обвинению прокуроров Черновицкой областной прокуратуры суд признал виновной бывшую сотрудницу полиции, которая, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, совершила смертельное ДТП.

Ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы и лишение права управлять транспортными средствами на 5 лет, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Свою вину женщина признала полностью

Напомним, что авария произошла ночью 28 июля 2025 года в городе Новоселица Черновицкого района.

Прокуроры в суде доказали, что бывшая инспектор сектора реагирования полиции, находясь вне службы, управляла автомобилем Volkswagen Tiguan в состоянии алкогольного опьянения.

Около 01:45 она не справилась с управлением и врезалась в бетонное ограждение. В салоне автомобиля находились трое пассажиров.

В результате ДТП 35-летняя женщина погибла на месте, еще два человека получили травмы различной степени тяжести.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Одессе врачи выдавали "липовые" справки с вымышленными диагнозами для выезда призывников за границу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

ДТП (7592) Офис Генпрокурора (3068) Черновицкая область (126) Новоселица (2)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Полежить в лікарні,,Вийде по удо .. І вся кара
показать весь комментарий
27.01.2026 12:05 Ответить
Піде в ЗСУ діловодом
показать весь комментарий
27.01.2026 12:08 Ответить
А Тандир відсудив компенсацію собі, за те що вбив нацгвардійця.
показать весь комментарий
27.01.2026 12:19 Ответить
Портновські суддівські з адвокатськими так і продовжують гадити в Україні!! ****** і сівкович, ними задоволені!!!
показать весь комментарий
27.01.2026 12:23 Ответить
 
 