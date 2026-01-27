Бывшая инспектор полиции на Буковине приговорена к 5 годам тюремного заключения за смертельное ДТП
По публичному обвинению прокуроров Черновицкой областной прокуратуры суд признал виновной бывшую сотрудницу полиции, которая, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, совершила смертельное ДТП.
Ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы и лишение права управлять транспортными средствами на 5 лет, передает Цензор.НЕТ.
Свою вину женщина признала полностью
Напомним, что авария произошла ночью 28 июля 2025 года в городе Новоселица Черновицкого района.
Прокуроры в суде доказали, что бывшая инспектор сектора реагирования полиции, находясь вне службы, управляла автомобилем Volkswagen Tiguan в состоянии алкогольного опьянения.
Около 01:45 она не справилась с управлением и врезалась в бетонное ограждение. В салоне автомобиля находились трое пассажиров.
В результате ДТП 35-летняя женщина погибла на месте, еще два человека получили травмы различной степени тяжести.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль