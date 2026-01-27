Колишню інспекторку поліції на Буковині засуджено до 5 років ув’язнення за смертельну ДТП
За публічного обвинувачення прокурорів Чернівецької обласної прокуратури суд визнав винною колишню співробітницю поліції, яка, керуючи автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, спричинила смертельну ДТП.
Їй призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі та позбавлення права керувати транспортними засобами на 5 років, передає Цензор.НЕТ.
Свою вину жінка визнала повністю
Нагадаємо, що аварія сталася вночі 28 липня 2025 року у місті Новоселиця Чернівецького району.
Прокурори у суді довели, що колишня інспекторка сектору реагування поліції, перебуваючи поза службою, керувала автомобілем Volkswagen Tiguan у стані алкогольного сп’яніння.
Близько 01:45 вона не впоралася з керуванням і врізалася у бетонну огорожу. У салоні автомобіля перебували троє пасажирів.
Внаслідок ДТП 35-річна жінка загинула на місці, ще двоє осіб отримали травми різного ступеня тяжкості.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль