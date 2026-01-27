Колишню інспекторку поліції на Буковині засуджено до 5 років ув’язнення за смертельну ДТП

За публічного обвинувачення прокурорів Чернівецької обласної прокуратури суд визнав винною колишню співробітницю поліції, яка, керуючи автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, спричинила смертельну ДТП.

Їй призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі та позбавлення права керувати транспортними засобами на 5 років, передає Цензор.НЕТ.

Свою вину жінка визнала повністю

Нагадаємо, що аварія сталася вночі 28 липня 2025 року у місті Новоселиця Чернівецького району.

Прокурори у суді довели, що колишня інспекторка сектору реагування поліції, перебуваючи поза службою, керувала автомобілем Volkswagen Tiguan у стані алкогольного сп’яніння.

Близько 01:45 вона не впоралася з керуванням і врізалася у бетонну огорожу. У салоні автомобіля перебували троє пасажирів.

Внаслідок ДТП 35-річна жінка загинула на місці, ще двоє осіб отримали травми різного ступеня тяжкості.

Полежить в лікарні,,Вийде по удо .. І вся кара
27.01.2026 12:05 Відповісти
Піде в ЗСУ діловодом
27.01.2026 12:08 Відповісти
А Тандир відсудив компенсацію собі, за те що вбив нацгвардійця.
27.01.2026 12:19 Відповісти
Портновські суддівські з адвокатськими так і продовжують гадити в Україні!! ****** і сівкович, ними задоволені!!!
27.01.2026 12:23 Відповісти
 
 