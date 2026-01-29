Мужчина хотел незаконно пересечь границу в заснеженных Карпатах, но заблудился: пограничники спасли нарушителя, - ГПСУ

Военнослужащие отделения "Богдан" Мукачевского пограничного отряда присоединились к поискам мужчины, который пытался незаконно пересечь государственную границу, но заблудился в заснеженных Карпатах и нуждался в неотложной помощи.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Проверяя информацию о пребывании в приграничной зоне лица, нуждавшегося в помощи, выяснилось, что 35-летний житель Киева намеревался незаконным образом пересечь государственную границу. Для этого он выбрал высокогорный участок местности, однако из-за сложных погодных условий и значительного снежного покрова потерял ориентацию и не смог самостоятельно продолжать движение.

Для проведения поисково-спасательных мероприятий были организованы совместные действия пограничников со специалистами Раховского горного поисково-спасательного отделения. В результате мужчину удалось разыскать и эвакуировать из горной местности.

У мужчины - общее переохлаждение

Отмечается, что нарушителя доставили в Раховскую центральную районную больницу. По заключению медиков, у него диагностировали общее переохлаждение организма.

В отношении мужчины составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 204-1 КУоАП - "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины" и ч.1 ст.202 КУоАП "Нарушение пограничного режима, режима в пунктах пропуска через государственную границу Украины или режимных правил в контрольных пунктах въезда - выезда".

Для дачи правовой оценки действиям гражданина, материалы дела пограничники направили в суд.