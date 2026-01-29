Новости Фото Пограничники спасли уклониста
Мужчина хотел незаконно пересечь границу в заснеженных Карпатах, но заблудился: пограничники спасли нарушителя, - ГПСУ

Военнослужащие отделения "Богдан" Мукачевского пограничного отряда присоединились к поискам мужчины, который пытался незаконно пересечь государственную границу, но заблудился в заснеженных Карпатах и нуждался в неотложной помощи.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Пограничники спасли нарушителя в заснеженных Карпатах

Что известно

Проверяя информацию о пребывании в приграничной зоне лица, нуждавшегося в помощи, выяснилось, что 35-летний житель Киева намеревался незаконным образом пересечь государственную границу. Для этого он выбрал высокогорный участок местности, однако из-за сложных погодных условий и значительного снежного покрова потерял ориентацию и не смог самостоятельно продолжать движение.

Для проведения поисково-спасательных мероприятий были организованы совместные действия пограничников со специалистами Раховского горного поисково-спасательного отделения. В результате мужчину удалось разыскать и эвакуировать из горной местности.

У мужчины - общее переохлаждение

Отмечается, что нарушителя доставили в Раховскую центральную районную больницу. По заключению медиков, у него диагностировали общее переохлаждение организма.

В отношении мужчины составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 204-1 КУоАП - "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины" и ч.1 ст.202 КУоАП "Нарушение пограничного режима, режима в пунктах пропуска через государственную границу Украины или режимных правил в контрольных пунктах въезда - выезда".

Для дачи правовой оценки действиям гражданина, материалы дела пограничники направили в суд.

дуже смішно . слава ундр
показать весь комментарий
29.01.2026 12:50 Ответить
слимаковому роду нема переводу.

Дарма ресурси та час на слимака витратили.
показать весь комментарий
29.01.2026 13:07 Ответить
Пройшов вишкол та злагодження для гірно-піхотної бригади "Едельвейс".
показать весь комментарий
29.01.2026 13:17 Ответить
Це все до одного місця. Воно все одно потім втікає. Закриття кордонів було помилкою. Чому? Бо воно що так біжить, що так біжить.
показать весь комментарий
30.01.2026 12:13 Ответить
Якби ти знала що таке війна, ти б не ображала незнайому людину, за бажання не йти туди. Якби жінок мобілізували, то було б багато смішних відосіків про горнолижнєц і плавчинь
показать весь комментарий
30.01.2026 22:09 Ответить
На Туркульську полонину вийшов. Певно через Чорногору йшов. Але ще треба спуститись на Тису і Марми перейти. Довгий шлях...
показать весь комментарий
29.01.2026 13:21 Ответить
Один, зимой, попер в горы по компасу. Туда где чужие не ходят. Или самоубийца или кто то вел
показать весь комментарий
29.01.2026 13:23 Ответить
A шо такое с пятками? 🤔
показать весь комментарий
29.01.2026 14:29 Ответить
йому тепер відріжуть ноги?
показать весь комментарий
29.01.2026 14:44 Ответить
Чистый бінт і гепарінова мазь - через місяць може знов "попитать счястья"
показать весь комментарий
30.01.2026 22:11 Ответить
Ні, ганрена і ампутація стоп
показать весь комментарий
31.01.2026 13:14 Ответить
Якщо не вживати заходів - можливо. Але - чисті і теплі ноги, гепарінова мазь та цефтріаксон творять дива. Кажу з реального випадку
показать весь комментарий
31.01.2026 22:37 Ответить
Скоріш за все, це не той випадок. Але стане ясно, приблизно через добу
показать весь комментарий
31.01.2026 23:36 Ответить
Стыд и позор, не позолотил ручку военкомам !!
показать весь комментарий
29.01.2026 16:38 Ответить
Одного зловили - а ± сотня пішла геть з "країни мрій" Зє-йла.
Один до ста. Нормально.
показать весь комментарий
30.01.2026 10:15 Ответить
 
 