Чоловік хотів незаконно перетнути кордон у засніжених Карпатах, але заблукав: прикордонники врятували порушника, - ДПСУ

Військовослужбовці відділення "Богдан" Мукачівського прикордонного загону долучилися до пошуків чоловіка, який намагався незаконно перетнути державний кордон, але заблукав у засніжених Карпатах та потребував невідкладної допомоги.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Перевіряючи інформацію про перебування в прикордонні особи, яка потребувала допомоги, з’ясувалося, що 35-річний житель Києва мав намір у незаконний спосіб перетнути державний кордон. Для цього він обрав високогірну ділянку місцевості, однак через складні погодні умови та значний сніговий покрив втратив орієнтування та не зміг самостійно продовжувати рух.

Для проведення пошуково-рятувальних заходів було організовано спільні дії прикордонників із фахівцями Рахівського гірського пошуково-рятувального відділення. У результаті чоловіка вдалося розшукати та евакуювати з гірської місцевості.

У чоловіка загальне переохолодження

Зазначається, що порушника доставили до Рахівської центральної районної лікарні. За висновком медиків, у нього діагностували загальне переохолодження організму.

Стосовно чоловіка складено протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 204-1 КУпАП – "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України" та ч.1 ст.202 КУпАП "Порушення прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску через державний кордон України або режимних правил у контрольних пунктах в’їзду - виїзду".

Для надання правової оцінки діям громадянина, матеріали справи прикордонники скерували до суду.