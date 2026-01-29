Чоловік хотів незаконно перетнути кордон у засніжених Карпатах, але заблукав: прикордонники врятували порушника, - ДПСУ

Військовослужбовці відділення "Богдан" Мукачівського прикордонного загону долучилися до пошуків чоловіка, який намагався незаконно перетнути державний кордон, але заблукав у засніжених Карпатах та потребував невідкладної допомоги.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Перевіряючи інформацію про перебування в прикордонні особи, яка потребувала допомоги, з’ясувалося, що 35-річний житель Києва мав намір у незаконний спосіб перетнути державний кордон. Для цього він обрав високогірну ділянку місцевості, однак через складні погодні умови та значний сніговий покрив втратив орієнтування та не зміг самостійно продовжувати рух.

Для проведення пошуково-рятувальних заходів було організовано спільні дії прикордонників із фахівцями Рахівського гірського пошуково-рятувального відділення. У результаті чоловіка вдалося розшукати та евакуювати з гірської місцевості.

У чоловіка загальне переохолодження

Зазначається, що порушника доставили до Рахівської центральної районної лікарні. За висновком медиків, у нього діагностували загальне переохолодження організму.

Стосовно чоловіка складено протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 204-1 КУпАП – "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України" та ч.1 ст.202 КУпАП "Порушення прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску через державний кордон України або режимних правил у контрольних пунктах в’їзду - виїзду".

Для надання правової оцінки діям громадянина, матеріали справи прикордонники скерували до суду.

Пройшов вишкол та злагодження для гірно-піхотної бригади "Едельвейс".
29.01.2026 13:17
слимаковому роду нема переводу.

Дарма ресурси та час на слимака витратили.
29.01.2026 13:07
Один, зимой, попер в горы по компасу. Туда где чужие не ходят. Или самоубийца или кто то вел
29.01.2026 13:23
дуже смішно . слава ундр
29.01.2026 12:50
слимаковому роду нема переводу.

Дарма ресурси та час на слимака витратили.
29.01.2026 13:07
Пройшов вишкол та злагодження для гірно-піхотної бригади "Едельвейс".
29.01.2026 13:17
Це все до одного місця. Воно все одно потім втікає. Закриття кордонів було помилкою. Чому? Бо воно що так біжить, що так біжить.
30.01.2026 12:13
Якби ти знала що таке війна, ти б не ображала незнайому людину, за бажання не йти туди. Якби жінок мобілізували, то було б багато смішних відосіків про горнолижнєц і плавчинь
30.01.2026 22:09
На Туркульську полонину вийшов. Певно через Чорногору йшов. Але ще треба спуститись на Тису і Марми перейти. Довгий шлях...
29.01.2026 13:21
Один, зимой, попер в горы по компасу. Туда где чужие не ходят. Или самоубийца или кто то вел
29.01.2026 13:23
A шо такое с пятками? 🤔
29.01.2026 14:29
йому тепер відріжуть ноги?
29.01.2026 14:44
Чистый бінт і гепарінова мазь - через місяць може знов "попитать счястья"
30.01.2026 22:11
Ні, ганрена і ампутація стоп
31.01.2026 13:14
Якщо не вживати заходів - можливо. Але - чисті і теплі ноги, гепарінова мазь та цефтріаксон творять дива. Кажу з реального випадку
31.01.2026 22:37
Скоріш за все, це не той випадок. Але стане ясно, приблизно через добу
31.01.2026 23:36
Стыд и позор, не позолотил ручку военкомам !!
29.01.2026 16:38
Одного зловили - а ± сотня пішла геть з "країни мрій" Зє-йла.
Один до ста. Нормально.
30.01.2026 10:15
 
 