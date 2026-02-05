"Когда пишу, получается отвлечься": история командира роты операторов БПЛА и писателя Сергея Тимофийко

Командир роты БПЛА 63-й ОМБр Сергей Тимофийко рассказал, как совмещает управление подразделением и литературную деятельность. Две свои последние книги Сергей редактировал во время боев в Серебрянском лесу, а сейчас пишет новый роман-триллер.

Об этом военный рассказал в интервью "Суспільне Донбас", информирует Цензор.НЕТ.

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В литературе под псевдонимом - Тарас Мельник

Как рассказал военный, все эти годы он писал литературные произведения, начиная с 2014-2015 годов. В основном это триллеры, мистика. С 2022 года начал печататься.



Фото - Суспільне

Позывной Сергея в армии — "Кинг" — в честь любимого писателя Стивена Кинга, который пишет мистику, триллеры.

А вот литературный псевдоним — Тарас Мельник.

"Поскольку под настоящим именем я публиковал научные труды, поэтому не хотел связывать эти две стороны своей деятельности. И когда первые произведения где-то печатал в самиздате, то решил выбрать псевдоним. И у меня есть друг, который работает пастором — Тарас Мельник. Он постоянно шутил, что хотел, чтобы его имя стало незаурядным на фоне эпохи. И я ему потом написал, сказал, что я попробую тебе помочь. Кроме того, Тарас Мельник — это одно из самых распространенных имен в Украине, Тарасов Мельников много тысяч, поэтому очень легко запоминается", — рассказал Сергей.

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Начинал писать для себя

"После того, как повоевал в добровольческом батальоне, это был 2014-2015 год, у меня был очень кризисный или депрессивный период. Еще была контузия. Сидел на успокоительных, ходил к невропатологу на проверки, потому что очень сильно болела голова. Не мог спать. И чтобы чем-то заняться, попробовал писать. Писал в основном для себя. И где-то, наверное, первый раз я что-то хотя бы в электронном варианте опубликовал в 2020 году", - делится военный.

В 2022 году Сергей лежал в госпитале после ранения под Угледаром. У него было осколочное ранение, нога не сгибалась.

Тогда знакомые Сергея предложили ему напечатать что-то из его работ.

Как следствие, выпустили книгу "Темные символы" в 2022 году. Книга, по словам военного, пользовалась популярностью.



Фото - Суспільне

"За выручку от тиража этой книги я купил винтовку 338 калибра. Она сейчас до сих пор со мной", - говорит Сергей.

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Как стал оператором FPV-дронов

"Долгое время я выполнял работу инструктора, занимался огневой подготовкой с личным составом. А потом понял: если я могу научить их стрелять, то они могут научить меня управлять дронами. До того, как управлять FPV-дронами, я изучил и "Мавики", и "Аутели", Matrice. Я поднимал ретрансляторы, я мог выехать с сапером. Я мог сесть за руль как водитель. Я прошел фактически все эти функции и уже потом, когда я стал оператором FPV, мне очень круто было работать на экипаже как командир отделения. Хотя я там был в должности тогда главный сержант взвода. И параллельно с этим литература жила", - вспоминает военный.

Сергей также рассказал, как сейчас совмещает работу над книгами и службу в ВСУ.

"Отправил в "Клуб семейного досуга" я случайно: ну, пройдет, да и хорошо, не пройдет, да и не пройдет. А мне 8 марта 2024 года приходит электронное письмо из "Клуба семейного досуга", что редакторская группа утвердила ваш роман. Как работа шла? Я уже тогда был оператором FPV. Блиндаж: убил оккупанта, сел себе на телефоне, редактируешь текст. Подняли на следующий вылет, полетел, что-то там влупил, хорошо. День активный, такой, 17-20 вылетов — понятно, что ничего не делаешь. На второй день оккупанты немного успокоились. Два-три вылета в день, все, остальное время ты все равно в блиндаже, никуда ты не выйдешь, а сесть с телефоном и редактировать — была возможность. Таким образом я редактировал", — говорит защитник.

По словам Сергея, две свои последние книги он редактировал во время боев в Серебрянском лесу.

"Можно было внизу еще дописывать — Серебрянский лес. То есть редактирование и вычитка, и утверждение дизайна этих книг происходило в Серебрянском лесу под Кременной, там сейчас мертвые оккупанты лежат, а живые ходят", — сказал военный.

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Литературная деятельность отвлекает

Сергей добавляет, что писательская деятельность помогает ему отвлечься.

"Когда я пишу, получается отвлечься. От всего этого. У меня рабочий день, каждый день, как в фильме "День сурка". Утром встать, проверить дроны, БК, катушки, средства безопасности на позиции, пройтись по личному составу. Когда у тебя есть минутка, ты садишься и немного переключаешься: и отсюда, из Славянска, начинаешь где-то там вместе с тем серийным убийцей гонять главного героя по лесам Карпат", - рассказал военный.

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