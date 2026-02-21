Пять человек пострадали вследствие удара российского БПЛА по селу на Харьковщине. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сегодня, 21 февраля, российские войска нанесли удар по селу Артильное Лозовского района Харьковской области, вследствие чего есть пострадавшие.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
В частности, около 16:20 вражеский беспилотник, предварительно типа "Герань-2", атаковал село Артильное Лозовского района.
Повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки.
Острую реакцию на стресс получили три женщины и два мужчины.
Последствия удара
