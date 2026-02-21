РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7322 посетителя онлайн
Новости Фото
579 0

Пять человек пострадали вследствие удара российского БПЛА по селу на Харьковщине. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 21 февраля, российские войска нанесли удар по селу Артильное Лозовского района Харьковской области, вследствие чего есть пострадавшие.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

В частности, около 16:20 вражеский беспилотник, предварительно типа "Герань-2", атаковал село Артильное Лозовского района.

Повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки.

Острую реакцию на стресс получили три женщины и два мужчины.

Последствия удара

Удар БПЛА по Артильному в Харьковской области
Удар БПЛА по Артильному в Харьковской области
Удар БПЛА по Артильному в Харьковской области

Автор: 

Харьковская область (2726) Лозовский район (47) Артельное (2)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 