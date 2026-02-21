П’ятеро людей постраждали внаслідок удару російського БпЛА по селу на Харківщині. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 21 лютого, російські війська завдали удару по селу Артільне Лозівського району Харківської області, унаслідок чого є постраждалі.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Так, близько 16:20 ворожий безпілотник, попередньо типу "Герань-2", атакував село Артільне Лозівського району.
Пошкоджено приватні житлові будинки, господарчі споруди.
Гостру реакцію на стрес отримали троє жінок та двоє чоловіків.
Наслідки удару
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль