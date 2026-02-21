П’ятеро людей постраждали внаслідок удару російського БпЛА по селу на Харківщині. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 21 лютого, російські війська завдали удару по селу Артільне Лозівського району Харківської області, унаслідок чого є постраждалі.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Так, близько 16:20 ворожий безпілотник, попередньо типу "Герань-2", атакував село Артільне Лозівського району.



Пошкоджено приватні житлові будинки, господарчі споруди.



Гостру реакцію на стрес отримали троє жінок та двоє чоловіків.

Наслідки удару





