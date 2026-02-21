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П’ятеро людей постраждали внаслідок удару російського БпЛА по селу на Харківщині. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 21 лютого, російські війська завдали удару по селу Артільне Лозівського району Харківської області, унаслідок чого є постраждалі.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Так, близько 16:20 ворожий безпілотник, попередньо типу "Герань-2", атакував село Артільне Лозівського району.

Пошкоджено приватні житлові будинки, господарчі споруди.

Гостру реакцію на стрес отримали троє жінок та двоє чоловіків.

Наслідки удару

Удар БпЛА по Артільному на Харківщині
Удар БпЛА по Артільному на Харківщині
Удар БпЛА по Артільному на Харківщині

Автор: 

Харківська область (2796) Лозівський район (48) Артільне (2)
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