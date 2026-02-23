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Разоблачены мошенники-криптовалютчики, которые обворовывали граждан ЕС. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности и Национальная полиция совместно с правоохранительными органами Латвийской и Литовской Республик ликвидировали масштабную мошенническую схему выманивания средств у граждан Евросоюза.

По результатам совместных мер в Днепре задержаны лидер преступной организации и 10 его сообщников, которые выманивали деньги у иностранцев под видом инвестиций в электронных биржах, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как установило расследование, в течение года дельцы "заработали" на махинации не менее 1,2 миллиона долларов США незаконного дохода.

Для реализации "схемы" ее организаторы создали в городе четыре колл-центра, операторы которых звонили гражданам ЕС и предлагали им вкладывать деньги в "перспективные" криптопроекты.

Установлено, что для убедительности мошенники демонстрировали клиентам быстрый рост прибыли на онлайн-платформе, которая имитировала работу криптовалютной биржи.

На таком сайте отображались сфальсифицированные графики с приумножением стоимости активов и "доходности" инвестиций. На самом деле эти данные были вымышленными и не имели ничего общего с реальными торгами.

На начальном этапе дельцы предлагали клиентам сделать символический первый взнос, после которого инвесторов "поощряли" мгновенными дивидендами. Таким образом жертва аферы попадала "на крючок" и перечисляла все большие суммы на криптокошельки операторов колл-центров. Как только размер инвестиций достигал максимального предела, фигуранты сразу обрывали связь с клиентом и блокировали его контакты.

В ходе 40 обысков в офисах и жилищах задержанных изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника с доказательствами "схемы", а также 21 млн в гривневом эквиваленте, вероятно полученные преступным путем.

В настоящее время задержанным сообщено о подозрении в совершении преступлений по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • создание и руководство преступной организацией, а также участие в ней;
  • мошенничество, совершенное в особо крупных размерах, путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники;
  • легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенное в особо крупном размере.

Злоумышленники находятся под стражей

Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников махинации. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

мошенники
мошенники
мошенники
мошенники
мошенники
мошенники
мошенники
мошенники
мошенники
мошенники

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Автор: 

Днепр (4632) Латвия (1471) Литва (2732) мошенничество (1357) Нацполиция (16955) СБУ (20728) Евросоюз (18150) Днепропетровская область (5269) Днепровский район (396)
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1.2 дяма кинули, 0,5 вилучили, ще 0,7 витягнуть і дадуть умовно.
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23.02.2026 11:26 Ответить
Цілий підрозділ з осіб-військовозобов'язаних для Захисту України, ошивається в тилу, а особи на посадах місцевої влади!! - тільки очима лупають???
Але ж зеленський з умеровим і Урядовиця з стефанчуками, нічого про це теж не знали???
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23.02.2026 19:02 Ответить
 
 