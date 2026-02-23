Разоблачены мошенники-криптовалютчики, которые обворовывали граждан ЕС. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности и Национальная полиция совместно с правоохранительными органами Латвийской и Литовской Республик ликвидировали масштабную мошенническую схему выманивания средств у граждан Евросоюза.

По результатам совместных мер в Днепре задержаны лидер преступной организации и 10 его сообщников, которые выманивали деньги у иностранцев под видом инвестиций в электронных биржах, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как установило расследование, в течение года дельцы "заработали" на махинации не менее 1,2 миллиона долларов США незаконного дохода.

Для реализации "схемы" ее организаторы создали в городе четыре колл-центра, операторы которых звонили гражданам ЕС и предлагали им вкладывать деньги в "перспективные" криптопроекты.

Установлено, что для убедительности мошенники демонстрировали клиентам быстрый рост прибыли на онлайн-платформе, которая имитировала работу криптовалютной биржи.

На таком сайте отображались сфальсифицированные графики с приумножением стоимости активов и "доходности" инвестиций. На самом деле эти данные были вымышленными и не имели ничего общего с реальными торгами.

На начальном этапе дельцы предлагали клиентам сделать символический первый взнос, после которого инвесторов "поощряли" мгновенными дивидендами. Таким образом жертва аферы попадала "на крючок" и перечисляла все большие суммы на криптокошельки операторов колл-центров. Как только размер инвестиций достигал максимального предела, фигуранты сразу обрывали связь с клиентом и блокировали его контакты.

В ходе 40 обысков в офисах и жилищах задержанных изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника с доказательствами "схемы", а также 21 млн в гривневом эквиваленте, вероятно полученные преступным путем.

В настоящее время задержанным сообщено о подозрении в совершении преступлений по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

создание и руководство преступной организацией, а также участие в ней;

мошенничество, совершенное в особо крупных размерах, путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники;

легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенное в особо крупном размере.

Злоумышленники находятся под стражей

Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников махинации. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.





















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