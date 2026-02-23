Викрито шахраїв-криптовалютників, які обкрадали громадян ЄС. ФОТОрепортаж
Служба безпеки і Національна поліція спільно з правоохоронними органами Латвійської та Литовської Республік ліквідували масштабну шахрайську схему виманювання коштів у громадян Євросоюзу.
За результатами спільних заходів у Дніпрі затримано лідера злочинної організації та 10-х його спільників, які видурювали гроші в іноземців під виглядом інвестицій в електронних біржах, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Як встановило розслідування, протягом року ділки "заробили" на оборудці щонайменше 1,2 мільйона доларів США незаконного доходу.
Для реалізації "схеми" її організатори створили у місті чотири кол-центри, оператори яких телефонували громадянам ЄС і пропонували їм вкладати гроші у "перспективні" криптопроєкти.
Встановлено, що для переконливості шахраї демонстрували клієнтам швидке зростання прибутку на онлайн-платформі, яка імітувала роботу криптовалютної біржі.
На такому сайті відображалися сфальсифіковані графіки з примноженням вартості активів та "прибутковості" інвестицій. Насправді ці дані були вигаданими та не мали нічого спільного з реальними торгами.
На початковому етапі ділки пропонували клієнтам зробити символічний перший внесок, після якого інвесторів "заохочували" миттєвими дивідендами. У такий спосіб жертва афери потрапляла "на гачок" і перераховувала дедалі більші суми на криптогаманці операторів кол-центрів. Як тільки розмір інвестицій досягав найвищої межі, фігуранти одразу обривали зв’язок з клієнтом і блокували його контакти.
Під час 40 обшуків в офісах та оселях затриманих вилучено мобільні телефони і комп’ютерну техніку із доказами "схеми", а також 21 млн у гривневому еквіваленті, ймовірно одержаний злочинним шляхом.
Наразі затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу України:
- створення та керівництво злочинною організацією, а також участь у ній;
- шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки;
- легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинене в особливо великому розмірі.
Зловмисники перебувають під вартою
Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Але ж зеленський з умеровим і Урядовиця з стефанчуками, нічого про це теж не знали???