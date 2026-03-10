Реализовывали поддельные американские доллары: в Одесской области полицейские разоблачили двух иностранцев. ФОТОрепортаж
Прокуроры Одесской областной прокуратуры сообщили о подозрении двум иностранцам, которые организовали сбыт поддельной иностранной валюты.
По данным следствия, мужчины наладили на территории Одесской области продажу поддельных банкнот номиналом 100 долларов США, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
Фальшивые купюры предлагали по 30 настоящих долларов за одну.
Таким образом они планировали сбыть поддельную валюту на сумму около 20 тысяч долларов США. Правоохранители задокументировали продажу 9 400 фальшивых долларов.
Экспертиза установила, что изъятые банкноты не соответствуют подлинным по способу изготовления и защитным элементам, хотя внешне были похожи на оригинал.
В настоящее время мужчинам сообщено о подозрении. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
їх через кілька днів чи місяців випустять і вони почнуть афери знову