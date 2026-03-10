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Реализовывали поддельные американские доллары: в Одесской области полицейские разоблачили двух иностранцев. ФОТОрепортаж

Прокуроры Одесской областной прокуратуры сообщили о подозрении двум иностранцам, которые организовали сбыт поддельной иностранной валюты.

По данным следствия, мужчины наладили на территории Одесской области продажу поддельных банкнот номиналом 100 долларов США, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Фальшивые купюры предлагали по 30 настоящих долларов за одну.

Таким образом они планировали сбыть поддельную валюту на сумму около 20 тысяч долларов США. Правоохранители задокументировали продажу 9 400 фальшивых долларов.

Экспертиза установила, что изъятые банкноты не соответствуют подлинным по способу изготовления и защитным элементам, хотя внешне были похожи на оригинал.

В настоящее время мужчинам сообщено о подозрении. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

доллар
доллар
доллар
доллар
доллар
доллар
доллар

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валюта (2991) Одесская область (4379) подделка (448) Нацполиция (16988) Офис Генпрокурора (3150)
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знову ж таки, чого не показують обличчя ?
їх через кілька днів чи місяців випустять і вони почнуть афери знову
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10.03.2026 16:50 Ответить
Вони будуть офіційно на банковій працювати, ціні кадри 😸
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10.03.2026 18:34 Ответить
молдавські долари ідуть по курсу один до двадцяти гривень.
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10.03.2026 16:50 Ответить
іноземці молдавські цигани
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10.03.2026 18:13 Ответить
то може вже перестанемо соромитися та будемо називати циган циганами?
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11.03.2026 08:09 Ответить
 
 