Реализовывали поддельные американские доллары: в Одесской области полицейские разоблачили двух иностранцев. ФОТОрепортаж

Прокуроры Одесской областной прокуратуры сообщили о подозрении двум иностранцам, которые организовали сбыт поддельной иностранной валюты.

По данным следствия, мужчины наладили на территории Одесской области продажу поддельных банкнот номиналом 100 долларов США, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Фальшивые купюры предлагали по 30 настоящих долларов за одну.

Таким образом они планировали сбыть поддельную валюту на сумму около 20 тысяч долларов США. Правоохранители задокументировали продажу 9 400 фальшивых долларов.

Экспертиза установила, что изъятые банкноты не соответствуют подлинным по способу изготовления и защитным элементам, хотя внешне были похожи на оригинал.

В настоящее время мужчинам сообщено о подозрении. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.















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