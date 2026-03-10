Реалізовували підроблені американські долари: на Одещині поліцейські викрили двох іноземців. ФОТОрепортаж

Прокурори Одеської обласної прокуратури повідомили про підозру двом іноземцям, які організували збут підробленої іноземної валюти.

За даними слідства, чоловіки налагодили на території Одеської області продаж підроблених банкнот номіналом 100 доларів США, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Фальшиві купюри пропонували за 30 справжніх доларів за одну.

У такий спосіб вони планували збути підроблену валюту на суму близько 20 тисяч доларів США. Правоохоронці задокументували продаж 9 400 фальшивих доларів.

Експертиза встановила, що вилучені банкноти не відповідають справжнім за способом виготовлення та захисними елементами, хоча зовні були подібні до оригіналу.

Наразі чоловікам повідомлено про підозру. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.















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