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Новини Фото Фінансові шахрайства
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Реалізовували підроблені американські долари: на Одещині поліцейські викрили двох іноземців. ФОТОрепортаж

Прокурори Одеської обласної прокуратури повідомили про підозру двом іноземцям, які організували збут підробленої іноземної валюти.

За даними слідства, чоловіки налагодили на території Одеської області продаж підроблених банкнот номіналом 100 доларів США, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Фальшиві купюри пропонували за 30 справжніх доларів за одну.

У такий спосіб вони планували збути підроблену валюту на суму близько 20 тисяч доларів США. Правоохоронці задокументували продаж 9 400 фальшивих доларів.

Експертиза встановила, що вилучені банкноти не відповідають справжнім за способом виготовлення та захисними елементами, хоча зовні були подібні до оригіналу.

Наразі чоловікам повідомлено про підозру. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

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долар

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Автор: 

валюта (2721) Одеська область (4121) підробка (461) Нацполіція (15766) Офіс Генпрокурора (3929)
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знову ж таки, чого не показують обличчя ?
їх через кілька днів чи місяців випустять і вони почнуть афери знову
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10.03.2026 16:50 Відповісти
Вони будуть офіційно на банковій працювати, ціні кадри 😸
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10.03.2026 18:34 Відповісти
молдавські долари ідуть по курсу один до двадцяти гривень.
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10.03.2026 16:50 Відповісти
іноземці молдавські цигани
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10.03.2026 18:13 Відповісти
то може вже перестанемо соромитися та будемо називати циган циганами?
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11.03.2026 08:09 Відповісти
 
 