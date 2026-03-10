Викрито схему постачання неякісного вугілля до 11 дитячих навчальних закладів на 2,3 млн. грн. ФОТОрепортаж
У Львівській області викрито групу осіб, які поставили до закладів освіти 214 тонн неякісного вугілля на майже 2,3 мільйона гривень.
За даними слідства, у вересні 2025 року заступник директора приватного підприємства домовився з міською головою одного з міст Львівщини про переваги під час укладення договору на постачання вугілля, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
До схеми також залучили підлеглу міської голови.
У жовтні 2025 року тимчасова виконувачка обов’язків начальниці відділу освіти забезпечила підписання договору.
Постачальник поставив вугілля гіршої якості, ніж передбачав контракт, а документи, що підтверджували його якість, були відсутні. Попри це, накладні підписали і підрядник отримав 2,3 млн грн бюджетних коштів міськради.
Як наслідок, у 11 підпорядкованих міськраді закладів освіти було доставлено неякісне вугілля.
Також голова міськради організувала механізм отримання "відкатів" від підлеглих, отримавши за преміювання. Так, задокументовано отримання 4 700 гривень від фінансистки міськради.
Під час обшуків у неї вилучено понад 637 000 грн, 3 000 злотих, 1 300 доларів, документи та чорнові записи.
Усім учасникам схеми прокурори Львівської обласної прокуратури повідомили про підозри:
- Голові міськради - у зловживанні службовим становищем і одержанні неправомірної вигоди.
- Тимчасовій виконувачці обов’язків начальниці відділу освіти – у зловживанні службовим становищем.
- Заступнику директора підприємства – у заволодінні чужим майном через зловживання службовим становищем.
Слідчі дії тривають, встановлюються інші причетні особи. Вирішується питання про запобіжні заходи та відсторонення посадовиць міськради.
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