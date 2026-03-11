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Новости Фото Обстрелы Запорожья
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Россияне ударили КАБами по Запорожью и району: 11 пострадавших, в том числе - два ребенка. ФОТОрепортаж (обновлено)

В среду, 11 марта, российские захватчики атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами. Есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

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Последствия атаки

"Предварительно, в результате вражеской атаки есть попадание в многоэтажку. Есть травмированные. Все службы работают", - написал чиновник в 16:27.

"Уже известно о двух пострадавших: таковы предварительные последствия вражеской атаки на ЗапорожьеРоссияне нанесли удары управляемыми авиабомбами. Есть попадания в жилую застройку. На месте работают экстренные службы", - сообщил Федоров в 16:35.

Впоследствии стало известно, что количество пострадавших возросло до трех.

Повреждены многоквартирный и частные дома.

Вражеский удар по Запорожью 11 марта

Вражеский удар по Запорожью 11 марта

Вражеский удар по Запорожью 11 марта

Вражеский удар по Запорожью 11 марта

Обновление

В 17:07 Федоров сообщил, что количество пострадавших возросло до шести.

"Россияне сбросили КАБы на Запорожье и Запорожский район. В данное время известно о сильных разрушениях частных домов в Разумовке, а также повреждении многоквартирного и частных домов в Запорожье", - рассказал чиновник.

Ворожий удар по Запоріжжю 11 березня

Ворожий удар по Запоріжжю 11 березня

Ворожий удар по Запоріжжю 11 березня

Ворожий удар по Запоріжжю 11 березня

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Обновление

В 17:44 глава ОВА сообщил, что количество пострадавших возросло до 9, среди них - ребенок.

Обновление

В 19:39 Федоров сообщил, что количество пострадавших выросло до 11. Среди раненых - двое детей: 11-летний мальчик и 12-летняя девочка.

"Осколочные ранения, резаные раны, острая реакция на стресс - уже одиннадцать человек обратились за медицинской помощью после вражеского удара по Запорожью и Запорожскому району", - написал чиновник.

Автор: 

Запорожье (2948) Запорожская область (4457) атака (1586) КАБ (547) Запорожский район (616)
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Мабуть, ще Бриль з Яценюком і гройсманом, завчасно потурбувалися про мешканців Запорізької області і самого Запоріжжя!! В СБУ, ГПУ і ДБР можуть, це підтвердити….. мабуть!
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11.03.2026 17:09 Ответить
Федоров вже набудував підземних шкіл, зараз за підземні дитячі садочки взявся. Підземну мєрію не хоче будувати.
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11.03.2026 18:39 Ответить
Шпігельшнауцер, запускай свої Фламінгі. Русня нас в рази більше обстрілює.
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11.03.2026 20:29 Ответить
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11.03.2026 20:42 Ответить
Необхідно знищити виробництво КАБів у ворога, кажуть що там задіяно дороге обладнання з КНР,Тайваню та Японії!
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11.03.2026 21:25 Ответить
 
 