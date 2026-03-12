ГБР продолжает активно противодействовать преступности: за 2 месяца в суд направлено 1748 обвинительных актов. ИНФОГРАФИКА
Государственное бюро расследований последовательно наращивает обороты противодействия коррупционным и другим преступлениям, совершенным его субъектами. Речь идет не только об открытии уголовных производств, но и о доведении дел до суда и дальнейшей работе в судах со стороной обвинения.
За первые два месяца 2026 года сотрудники ГБР направили в суд 1748 обвинительных актов в отношении 1859 человек, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
Среди фигурантов дел, переданных в суд:
- 2 народных депутата;
- 7 судей;
- 306 правоохранителей;
- 9 работников налоговых органов;
- 8 таможенников;
- 29 работников Государственной уголовно-исполнительной службы;
- 42 работника государственной лесной охраны;
- 23 работника органов и подразделений гражданской защиты;
- другие должностные лица, подследственные ГБР.
Кроме того, за этот период о подозрении сообщено 5949 лицам, а 369 человек задержано.
ГБР продолжает активную работу по ключевым направлениям: противодействие коррупции в органах государственной власти и правоохранительных структурах, разоблачение злоупотреблений в сфере обороны и деятельности ТЦК, очищение судебной системы, а также документирование преступлений, связанных с войной.
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https://www.unian.ua/society/u-spravah-nabu-proti-druziv-yanukovicha-ne-vineseno-zhodnogo-viroku-zmi-13312869.html
Жодна справа проти оточення Януковича, які веде НАБУ, не отримала судового вироку. Частину з них вже закрили.
А чому ? не забувайте
"Минуло понад 12 років після Революції Гідності та майже 11 років з моменту створення Національного антикорупційного бюро. Абсолютна більшість справ проти головних архітекторів режиму президента-втікача Віктора Януковича з часом опинилися в провадженні Бюро. Загалом, найгучніші корупційні провадження, які свого часу гриміли в новинах через ТОП-рівень задіяних у них посадовців, з плином 5-10 років, переважно, завершилися нічим.
не забувайте
хто їм премії позбавив ?
з 2015 року ?
премії позбавлять
Всі 5-6 менеджерів прокралися, половина з них бігах, 36 депутатів під підозрою, в Австрії можна уряд відкривати з чиновників , які втекли від правосуддя. Наумов - втік,
Шурма - втік.
Шефір - втік.
Міндіч - втік.
Цукерман - втік,
Пушкар - втік,
Котін - втік,
Дмитрук - втік,
Холодов - втік,
Куницький - втік,
Одаренко - втік,
Дуже страшно за країну ,бо нами керують не професіонали ,популісти і в багатьох випадках зрадники і мародери.
Керівники ДБР, ДПСУ, УДО, СБУ, глибоко зхвильовані??
чи як ООН дуже зхвильовані
За 11 місяців поточного року 2023 р. за справами НАБУ і САМ суди ухвалили 56 обвинувальних вироків.
https://informator.ua/uk/skilki-obvinuvalnih-virokiv-uhvalili-v-2023-v-antikorupciynih-spravah-dani-nabu
У 2024 році у справах, розслідуваних https://www.google.com/search?q=%D0%9D%D0%90%D0%91%D0%A3&oq=%D0%A1%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B8+%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B2+%D1%83%D1%85%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D0%B2+2024+%D0%B2+%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85%3A+%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%96+%D0%9D%D0%90%D0%91%D0%A3&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCTU4NTRqMGoxNagCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfBrEdlo5Iz0gJJw7EW4DmJ-w88ITfrphc3p24sREe0Agdbe_l9noF9FHCKAdTAqS4E2zo3hL2qU5lq2UgfExxmlc7H9XTN-lY_BPjOuiMNjB5GYdiLIoXrVTKByptdtn7Mo1UhWUPS0wxaeKzisK-m_pc94YWgDDfJ2nsV0qncjhyp-CSQ7FKTl1U9fwwy7PXChtB0mmMi28JAdLcILxyvdfg&csui=3&ved=2ahUKEwiTxYT1sZqTAxUhUVUIHcGKLqoQgK4QegQIARAB НАБУ та САП, було ухвалено 60 обвинувальних вироків. Серед засуджених - народні депутати, судді, керівники державних підприємств, а значна частина вироків (близько 60-70%) базувалася на угодах про визнання винуватості
https://nabu.gov.ua/news/346-novykh-sprav-65-pidozriuvanykh-54-zasudzhenykh-pidsumky-roboty-nabu-i-sap-u-ii-pivrichchi-2024-roku/
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/otsinka_nabu/finalnyi-zvit-ukr.pdf
Звіт за результатами зовнішньої
незалежної оцінки (аудиту)
Діаграма 1: Оцінка Комісії ефективності діяльності НАБУ
Загальна оцінка 1.4 НАБУ
Неефективність 0-0,9
помірна ефективна 1 - 1.9
Високоефективна 2,5-3,0
У 2023 році НАБУ порушило 200 кримінальних проваджень за повідомленнями фізичних та юридичних осіб, а за 11 міся- ців 2024 року - 92 а чому ?
Резюме
Комісія дійшла висновку, що діяльність НАБУ, пов'язана з доброчесністю, підзвітністю та
прозорістю протягом періоду оцінки була помірно ефективною. Цей висновок ґрунтується
на аналізі Комісією сукупності доказів за зазначеним виміром, включно з доказами кількісного та якісного характеру.
А шо так ?
вже ж 10 років пройшло з дня заснування їх