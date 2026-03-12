ГБР продолжает активно противодействовать преступности: за 2 месяца в суд направлено 1748 обвинительных актов. ИНФОГРАФИКА

Государственное бюро расследований последовательно наращивает обороты противодействия коррупционным и другим преступлениям, совершенным его субъектами. Речь идет не только об открытии уголовных производств, но и о доведении дел до суда и дальнейшей работе в судах со стороной обвинения.

За первые два месяца 2026 года сотрудники ГБР направили в суд 1748 обвинительных актов в отношении 1859 человек, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

Среди фигурантов дел, переданных в суд:

2 народных депутата;

7 судей;

306 правоохранителей;

9 работников налоговых органов;

8 таможенников;

29 работников Государственной уголовно-исполнительной службы;

42 работника государственной лесной охраны;

23 работника органов и подразделений гражданской защиты;

другие должностные лица, подследственные ГБР.

Кроме того, за этот период о подозрении сообщено 5949 лицам, а 369 человек задержано.

ГБР продолжает активную работу по ключевым направлениям: противодействие коррупции в органах государственной власти и правоохранительных структурах, разоблачение злоупотреблений в сфере обороны и деятельности ТЦК, очищение судебной системы, а также документирование преступлений, связанных с войной.





Читайте: За $3000 обещал переправить в Румынию через реку вплавь: в Одесской области будут судить пограничника. ВИДЕО+ФОТОрепортаж