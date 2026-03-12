ДБР за 2 місяці скерувало до суду 1748 справ, серед фігурантів - депутати, судді, правоохоронці. ІНФОГРАФІКА

Державне бюро розслідувань послідовно нарощує оберти протидії корупційним і іншим злочинам, вчинених його субʼєктами. Йдеться не лише про відкриття кримінальних проваджень, а й про доведення справ до суду та подальшу роботу в судах зі стороною обвинувачення.

За перші два місяці 2026 року працівники ДБР скерували до суду 1748 обвинувальних актів щодо 1859 осіб, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

Серед фігурантів справ, переданих до суду:

2 народні депутати;

7 суддів;

306 правоохоронців;

9 працівників податкових органів;

8 митників;

29 працівників Державної кримінально-виконавчої служби;

42 працівники державної лісової охорони;

23 працівники органів і підрозділів цивільного захисту;

інші службові особи, підслідні ДБР.

Крім того, за цей період про підозру повідомлено 5949 особам, а 369 осіб - затримано.

ДБР продовжує активну роботу за ключовими напрямами: протидія корупції в органах державної влади та правоохоронних структурах, викриття зловживань у сфері оборони й діяльності ТЦК, очищення судової системи, а також документування злочинів, пов’язаних із війною.





Читайте: За $3000 обіцяв переправити до Румунії через річку вплав: на Одещині судитимуть прикордонника. ВІДЕО+ФОТОрепортаж