СБУ и Нацполиция ликвидировали еще 5 "схем для уклонистов". ФОТОрепортаж

Служба безопасности и Национальная полиция пресекли пять новых схем уклонения от мобилизации и разоблачили восьмерых организаторов махинаций в различных регионах Украины.

За суммы от 2,5 до 8,5 тысяч долларов США дельцы предлагали военнообязанным избежать призыва с помощью поддельных документов или помогали бежать за границу вне пунктов пропуска, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Так, в Киевской области разоблачен директор оборонного предприятия, который торговал поддельными удостоверениями стратегического объекта ОПК. Приобретая такие подделки, уклонисты надеялись использовать их во время проверки документов правоохранителями и сотрудниками ТЦК.

Для реализации сделки чиновник привлек двух своих знакомых, которые занимались поиском клиентов и передавали ему деньги.

Также в столичном регионе задержан делец, который наладил канал нелегального выезда военнообязанных в Евросоюз. Для беспрепятственного пересечения блокпостов фигурант "прикрывался" удостоверением участника добровольческого формирования территориальной громады.

Злоумышленник задержан при попытке вывоза уклониста из Белой Церкви в направлении западной границы Украины.

Во Львовской области разоблачены еще два фигуранта. Одной из них оказалась представительница комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации.

По материалам дела, чиновница вместе с сыном – бывшим должностным лицом ТЦК, за деньги помогала уклонистам оформлять документы на опекунство над родственниками, которые якобы нуждаются в уходе.

В Черкассах задержан местный житель, который за деньги оформлял военнообязанным фиктивные справки об инвалидности. К схеме он привлек врача одного из медучреждений и гарантировал влияние на экспертную комиссию для установления соответствующей группы инвалидности.

Организаторкой другой схемы была преподавательница лицея, которая через знакомых врачей оформляла фейковые диагнозы женщинам. В дальнейшем им устанавливали инвалидность, что позволяло их родственникам избегать мобилизации.

В настоящее время фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

незаконная переправка лиц через государственную границу Украины;

пособничество в принятии предложения, обещания или получении неправомерной выгоды должностным лицом;

злоупотребление влиянием.

Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Продолжается расследование для привлечения всех виновных к ответственности.











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