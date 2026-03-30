Работали на рынке и СТО вместо службы: раскрыта схема в Черновицком военном госпитале, - ГБР. ФОТОрепортаж
Задержан и уведомлен о подозрении начальник Черновицкого военного госпиталя, а также двое военнослужащих, которые вместо службы работали на "гражданских" работах.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Установлено, что чиновник позволял отдельным военным не выполнять служебные обязанности и заниматься своими делами. Договаривались они об этом через знакомых или родственников. В то же время проверяется информация и о возможной оплате за такую "лояльность".
Разоблачены два военнослужащих, которые фактически не проходили военную службу. Один из них торговал женскими платками на рынке в киоске, связанном с окружением командира госпиталя. Другой - работал на СТО.
Что грозит
Двое военных подозреваются в уклонении от военной службы в условиях военного положения (ч. 4 ст. 409 УК Украины), а начальник госпиталя — в содействии этому (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 УК Украины).
Санкции статей предусматривают до 10 лет лишения свободы.
Досудебное расследование продолжается. Следователи проверяют причастность других военнослужащих.
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