Працювали на ринку і СТО замість служби: викрито схему у Чернівецькому військовому госпіталі, - ДБР. ФОТОрепортаж
Затримано та повідомлено про підозру начальнику Чернівецького військового госпіталю, а також двом військовослужбовцям, які замість служби працювали на "цивільних" роботах.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Встановлено, що посадовець дозволяв окремим військовим не виконувати службові обов’язки та займатися власними справами. Домовлялися вони про це через знайомих або родичів. Водночас перевіряється інформація і про можливу оплату за таку "лояльність".
Викрито двох військовослужбовців, які фактично не проходили військову службу. Один із них торгував жіночими хустками на ринку в кіоску, пов’язаному з оточенням командира госпіталю. Інший - працював на СТО.
Що загрожує
Двоє військових підозрюються в ухиленні від військової служби в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 409 КК України), а начальник госпіталю - у сприянні цьому (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України).
Санкції статей передбачають до 10 років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває. Слідчі перевіряють причетність інших військовослужбовців.
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