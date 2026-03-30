Працювали на ринку і СТО замість служби: викрито схему у Чернівецькому військовому госпіталі, - ДБР. ФОТОрепортаж

Затримано та повідомлено про підозру начальнику Чернівецького військового госпіталю, а також двом військовослужбовцям, які замість служби працювали на "цивільних" роботах.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Встановлено, що посадовець дозволяв окремим військовим не виконувати службові обов’язки та займатися власними справами. Домовлялися вони про це через знайомих або родичів. Водночас перевіряється інформація і про можливу оплату за таку "лояльність".

Викрито двох військовослужбовців, які фактично не проходили військову службу. Один із них торгував жіночими хустками на ринку в кіоску, пов’язаному з оточенням командира госпіталю. Інший - працював на СТО.

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Що загрожує

Двоє військових підозрюються в ухиленні від військової служби в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 409 КК України), а начальник госпіталю - у сприянні цьому (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України).

Санкції статей передбачають до 10 років позбавлення волі.

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Досудове розслідування триває. Слідчі перевіряють причетність інших військовослужбовців.