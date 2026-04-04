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Новости Фото Обстрелы Одесчины
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Враг ударил дроном по Черноморску: есть пострадавшие, поврежден дом. ФОТОрепортаж (обновлено)

Сегодня, 4 апреля, утром враг нанес удар с применением БПЛА по центру города Черноморска на Одесщине. Два человека получили острую реакцию на стресс.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ОВА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, в результате атаки возник пожар в двухэтажном жилом доме и загорелась крыша пристройки. Частично поврежден второй этаж дома. В соседних домах выбиты стекла.

В настоящее время пожар ликвидирован. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Обновление

Впоследствии вечером начальник Одесской ОВА Олег Кипер сообщил уточненную информацию об утренней атаке врага.

Из-за атаки 72-летний мужчина и 77-женщина получили острую реакцию на стресс, помощь им оказана на месте.

В результате попадания БПЛА частично разрушен второй этаж двухэтажного жилого дома.

Также зафиксированы повреждения фасадов и остекление близлежащих домов и расположенных в них магазинов.

На месте происшествия работают коммунальные службы. Работы по ликвидации последствий продолжаются.

атака на Чорноморськ

атака на Чорноморськ

атака на Чорноморськ

атака на Чорноморськ

атака на Чорноморськ

Обстріл Чорноморська
Обстріл Чорноморська

Автор: 

Одесская область (4449) Черноморское (45) Одесский район (669)
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