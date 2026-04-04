Враг ударил дроном по Черноморску: есть пострадавшие, поврежден дом. ФОТОрепортаж (обновлено)

Сегодня, 4 апреля, утром враг нанес удар с применением БПЛА по центру города Черноморска на Одесщине. Два человека получили острую реакцию на стресс.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ОВА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, в результате атаки возник пожар в двухэтажном жилом доме и загорелась крыша пристройки. Частично поврежден второй этаж дома. В соседних домах выбиты стекла.

В настоящее время пожар ликвидирован. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Обновление

Впоследствии вечером начальник Одесской ОВА Олег Кипер сообщил уточненную информацию об утренней атаке врага.

Из-за атаки 72-летний мужчина и 77-женщина получили острую реакцию на стресс, помощь им оказана на месте.

В результате попадания БПЛА частично разрушен второй этаж двухэтажного жилого дома.

Также зафиксированы повреждения фасадов и остекление близлежащих домов и расположенных в них магазинов.

На месте происшествия работают коммунальные службы. Работы по ликвидации последствий продолжаются.



