Враг ударил дроном по Черноморску: есть пострадавшие, поврежден дом. ФОТОрепортаж (обновлено)
Сегодня, 4 апреля, утром враг нанес удар с применением БПЛА по центру города Черноморска на Одесщине. Два человека получили острую реакцию на стресс.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ОВА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в результате атаки возник пожар в двухэтажном жилом доме и загорелась крыша пристройки. Частично поврежден второй этаж дома. В соседних домах выбиты стекла.
В настоящее время пожар ликвидирован. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.
Обновление
Впоследствии вечером начальник Одесской ОВА Олег Кипер сообщил уточненную информацию об утренней атаке врага.
Из-за атаки 72-летний мужчина и 77-женщина получили острую реакцию на стресс, помощь им оказана на месте.
В результате попадания БПЛА частично разрушен второй этаж двухэтажного жилого дома.
Также зафиксированы повреждения фасадов и остекление близлежащих домов и расположенных в них магазинов.
На месте происшествия работают коммунальные службы. Работы по ликвидации последствий продолжаются.
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