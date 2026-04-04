Ворог ударив дроном по Чорноморську: є постраждалі, пошкоджено будинок. ФОТОрепортаж (оновлено)

Сьогодні, 4 квітня, зранку ворог завдав удару із застосуванням БпЛА по центру міста Чорноморськ Одеської області. Дві людини зазнали гострої реакції на стрес.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, внаслідок атаки виникла пожежа у двоповерховому житловому будинку та загорання даху прибудови. Частково пошкоджений другий поверх будинку. У сусідніх будинках вибито скління.

Наразі пожежу ліквідовано. На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих.

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Згодом ввечері начальник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив уточнену інформацію щодо ранкової атаки ворога.

Через атаку 72-річний чоловік та 77-жінка зазнали гострої реакції на стрес, допомогу їм надано на місці.

Внаслідок влучання БпЛА частково зруйновано другий поверх двоповерхового житлового будинку.

Також зафіксовано пошкодження фасадів та скління прилеглих будинків та розташованих в них магазинів.

На місці подій працюють комунальні служби. Роботи з ліквідації наслідків тривають.



