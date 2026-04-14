Хищение 8,4 млн грн во время строительства жилья для военных: разоблачен директор ООО в Одесской области. ФОТО

В Одесской области директору ООО предъявлено подозрение в хищении бюджетных средств при реконструкции казармы под 39-квартирный жилой дом для военнослужащих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

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Как отмечается, работы выполнялись по договору с Министерством обороны Украины. По данным следствия, подозреваемый организовал схему хищения средств: систематически вносил в акты выполненных работ ложные сведения об их объемах и якобы приобретенных материалах, которые фактически не поставлялись. На основании этих документов осуществлялись бюджетные выплаты.

Создавалась видимость работ

Чтобы скрыть махинацию, после получения средств он осуществлял лишь минимальные закупки для создания видимости работ, а основную часть денег перечислял на подконтрольное предприятие с последующим выводом.







В результате таких действий государству нанесен ущерб в размере 8,4 млн грн, которые предназначались для обеспечения жильем военных.

Подозрение

Под процессуальным руководством прокуроров Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона ему инкриминированы служебный подлог и завладение имуществом в особо крупном размере.