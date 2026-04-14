Розкрадання 8,4 млн грн під час будівництва житла для військових: викрито директора ТОВ на Одещині. ФОТО

На Одещині директору ТОВ повідомлено про підозру у заволодінні бюджетними коштами під час реконструкції казарми під 39-квартирний житловий будинок для військовослужбовців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

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Як зазначається, роботи виконувалися за договором із Міністерством оборони України. За даними слідства, підозрюваний організував схему розкрадання коштів: системно вносив до актів виконаних робіт неправдиві відомості щодо їх обсягів і нібито придбаних матеріалів, які фактично не постачалися. На підставі цих документів здійснювалися бюджетні виплати.

Створювалася видимість робіт

Щоб приховати оборудку, після отримання коштів він здійснював лише мінімальні закупівлі для створення видимості робіт, а основну частину грошей перераховував на підконтрольне підприємство з подальшим виведенням.







Унаслідок таких дій державі завдано збитків на 8,4 млн грн, які призначалися для забезпечення житлом військових.

Підозра

За процесуального керівництва прокурорів Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону йому інкриміновано службове підроблення та заволодіння майном в особливо великому розмірі.