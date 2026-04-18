РФ нанесла удар дроном по мясокомбинату в Харьковской области: трое пострадавших. ФОТО

Российские войска нанесли удар с помощью беспилотника по предприятию в Богодухове. Трое человек получили стрессовую реакцию. Еще одна атака зафиксирована в Золочеве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

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18 апреля около 11:00 ударный беспилотник, предположительно типа "Молния", поразил мясокомбинат в Богодухове. В результате атаки три сотрудницы испытали острую стрессовую реакцию.

Удар по Золочеву

Около 11:30 российские войска нанесли еще один удар БПЛА, предположительно типа "Италмас", по поселку Золочев Богодуховского района. В результате попадания повреждены три автомобиля. Информация о пострадавших не поступала.

Последствия атаки



