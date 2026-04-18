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РФ вдарила дроном по м’ясокомбінату на Харківщині: троє постраждалих. ФОТО
Російські війська вдарили безпілотником по підприємству в Богодухові. Троє людей зазнали стресової реакції. Ще одна атака зафіксована в Золочеві.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
18 квітня близько 11:00 ударний безпілотник, попередньо типу "Молнія", влучив по мʼясокомбінату у Богодухові. Унаслідок атаки троє співробітниць зазнали гострої стресової реакції.
Удар по Золочеву
Близько 11:30 російські війська завдали ще одного удару БпЛА, попередньо типу "Італмас", по селищу Золочів Богодухівського району. Внаслідок влучання пошкоджено три автомобілі. Інформація про постраждалих не надходила.
Наслідки атаки
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