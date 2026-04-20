Раскрытие злоупотреблений при закупках древесины для нужд обороны: проведено 38 обысков в 11 регионах. ФОТОРЕПОРТАЖ

В рамках программы "Нечестные закупки" 15 апреля 2026 года прокуроры специализированных прокуратур в сфере обороны провели масштабные следственные действия в рамках уголовных производств по факту злоупотреблений при закупках древесины для нужд обороны.

Операция охватила 11 регионов - Винницкую, Волынскую, Днепропетровскую, Львовскую, Николаевскую, Одесскую, Ровенскую, Тернопольскую, Хмельницкую, Черниговскую области и город Киев, сообщает Цензор.НЕТ.

Проведено 38 обысков, в ходе которых изъяты средства связи, оргтехника, служебная документация и черновые записи, имеющие доказательственное значение.

По результатам шести должностным лицам сообщено о подозрении. Среди них - бывший руководитель квартирно-эксплуатационного управления, начальник квартирно-эксплуатационной службы воинской части, а также руководители государственных предприятий. По данным следствия, их действия нанесли государству ущерб в размере более 14,7 миллиона гривен.

В частности, инженеру отдела материально-технического обеспечения Харьковского КЭУ сообщено о подозрении. Из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей он допустил закупку топливной древесины по завышенным ценам, что привело к ущербу бюджету в размере более 10 миллионов гривен.

Бывшему начальнику Киевского квартирно-эксплуатационного управления инкриминируют ч. 4 ст. 425 УК Украины - по версии следствия, из-за служебной халатности он также допустил закупку древесины по завышенной стоимости, нанеся около 2 миллионов гривен ущерба.

Кроме того, начальнику квартирно-эксплуатационной службы тыла воинской части сообщено о подозрении. Следствие считает, что он, злоупотребляя служебным положением, допустил закупку топливной древесины твердых пород по завышенным ценам. В этом эпизоде сумма убытков превышает 1,2 миллиона гривен.















Читайте: Еженедельные изнасилования в течение двух лет: подозреваемый задержан. ФОТОрепортаж