Еженедельные изнасилования в течение двух лет: подозреваемый задержан. ФОТОрепортаж

В Винницком районе правоохранители задержали 42-летнего мужчину, которого подозревают в многолетнем сексуальном насилии над 13-летней падчерицей.

Под процессуальным руководством прокуроров Немировской окружной прокуратуры ему уже сообщено о подозрении в изнасиловании малолетней падчерицы, сообщает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Это одно из самых тяжких преступлений, которое предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

О преступлении стало известно после пасхальных праздников. Руководство школы сообщило полиции, что 13-летняя ученица призналась школьному психологу, что подвергается систематическому насилию со стороны отчима. Поводом к разговору стали синяки на руках ребенка, которые педагоги заметили после выходных.

По словам потерпевшей, первый эпизод произошел два года назад — тогда ей было всего 11 лет. Девочка рассказывает, что мужчина воспользовался моментом, когда они остались дома наедине: связал ее и изнасиловал. В дальнейшем, по ее показаниям, это повторялось почти каждую неделю.

Ребенок пытался обратиться за помощью, она рассказывала матери и бабушке, однако ей не поверили.

После обращения учебного заведения правоохранители немедленно открыли уголовное производство. Подозреваемого задержали, в его квартире провели обыск. Первичный медицинский осмотр потерпевшей подтвердил ее слова, окончательный результат даст экспертиза.

Сейчас девочка находится в специализированном учреждении, где ей обеспечена психологическая поддержка.

По ходатайству прокуратуры подозреваемый помещен под стражу без возможности освобождения под залог.





