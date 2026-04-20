Еженедельные изнасилования в течение двух лет: подозреваемый задержан. ФОТОрепортаж

В Винницком районе правоохранители задержали 42-летнего мужчину, которого подозревают в многолетнем сексуальном насилии над 13-летней падчерицей.

Под процессуальным руководством прокуроров Немировской окружной прокуратуры ему уже сообщено о подозрении в изнасиловании малолетней падчерицы, сообщает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Это одно из самых тяжких преступлений, которое предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

О преступлении стало известно после пасхальных праздников. Руководство школы сообщило полиции, что 13-летняя ученица призналась школьному психологу, что подвергается систематическому насилию со стороны отчима. Поводом к разговору стали синяки на руках ребенка, которые педагоги заметили после выходных.

По словам потерпевшей, первый эпизод произошел два года назад — тогда ей было всего 11 лет. Девочка рассказывает, что мужчина воспользовался моментом, когда они остались дома наедине: связал ее и изнасиловал. В дальнейшем, по ее показаниям, это повторялось почти каждую неделю.

Ребенок пытался обратиться за помощью, она рассказывала матери и бабушке, однако ей не поверили.

После обращения учебного заведения правоохранители немедленно открыли уголовное производство. Подозреваемого задержали, в его квартире провели обыск. Первичный медицинский осмотр потерпевшей подтвердил ее слова, окончательный результат даст экспертиза.

Сейчас девочка находится в специализированном учреждении, где ей обеспечена психологическая поддержка.

По ходатайству прокуратуры подозреваемый помещен под стражу без возможности освобождения под залог.

Читайте: Выдавали кредиты, а затем вымогали деньги с помощью угроз: раскрыта схема на 5,3 миллиона гривен. ФОТОрепортаж

Топ комментарии
Дівчинка схоже, сама адекватна в родині. Так звані мама і баба якісь дебілки. Як можно не перевірити , коли дитина таке розповідає. Скоріш за все, знали і приховували злочини того козла.
20.04.2026 15:04 Ответить
Просто треба було повести дитину до гінеколога.Не зробили.Свідомо чи ні,то вже слідство хай розбереться.Тут як мінімум неналежне виконання обов'язків.Козла зроблять півником,нехай відчує те що дитина.
20.04.2026 15:25 Ответить
чув за ґратами таких *******
20.04.2026 15:08 Ответить
В пєтушиному кутку поповнення.
20.04.2026 15:09 Ответить
Я йому не завидую,зустрічав таких пітушків.
20.04.2026 15:14 Ответить
Таких тварей только уничтожать надо !
20.04.2026 15:20 Ответить
Бідна дитина...
Цьому уй...обку, звичайно, за гратами кінець, але от це "мама і баба не вірили"
в голові не вкладається.
20.04.2026 15:22 Ответить
головне щоб це не було брехнею "зі зла на вітчима", бо і таке вже траплялось
20.04.2026 15:36 Ответить
Узкоязичний переселенець з Донбасу?
20.04.2026 17:22 Ответить
Аби щось ляпнути...
21.04.2026 01:02 Ответить
 
 