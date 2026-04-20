Еженедельные изнасилования в течение двух лет: подозреваемый задержан. ФОТОрепортаж
В Винницком районе правоохранители задержали 42-летнего мужчину, которого подозревают в многолетнем сексуальном насилии над 13-летней падчерицей.
Под процессуальным руководством прокуроров Немировской окружной прокуратуры ему уже сообщено о подозрении в изнасиловании малолетней падчерицы, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Это одно из самых тяжких преступлений, которое предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
О преступлении стало известно после пасхальных праздников. Руководство школы сообщило полиции, что 13-летняя ученица призналась школьному психологу, что подвергается систематическому насилию со стороны отчима. Поводом к разговору стали синяки на руках ребенка, которые педагоги заметили после выходных.
По словам потерпевшей, первый эпизод произошел два года назад — тогда ей было всего 11 лет. Девочка рассказывает, что мужчина воспользовался моментом, когда они остались дома наедине: связал ее и изнасиловал. В дальнейшем, по ее показаниям, это повторялось почти каждую неделю.
Ребенок пытался обратиться за помощью, она рассказывала матери и бабушке, однако ей не поверили.
После обращения учебного заведения правоохранители немедленно открыли уголовное производство. Подозреваемого задержали, в его квартире провели обыск. Первичный медицинский осмотр потерпевшей подтвердил ее слова, окончательный результат даст экспертиза.
Сейчас девочка находится в специализированном учреждении, где ей обеспечена психологическая поддержка.
По ходатайству прокуратуры подозреваемый помещен под стражу без возможности освобождения под залог.
Цьому уй...обку, звичайно, за гратами кінець, але от це "мама і баба не вірили"
в голові не вкладається.