Щотижневе ґвалтування протягом двох років: підозрюваного затримано. ФОТОрепортаж

У Вінницькому районі правоохоронці затримали 42-річного чоловіка, якого підозрюють у багаторічному сексуальному насильстві над 13-річною падчеркою.

За процесуального керівництва прокурорів Немирівської окружної прокуратури йому вже повідомлено про підозру у ґвалтуванні малолітньої падчерки, повідомляє Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Це один із найтяжчих злочинів, що передбачає до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі.

Про злочин стало відомо після великодніх свят. Керівництво школи повідомило поліцію, що 13-річна учениця зізналася шкільному психологу, що зазнає систематичного насильства з боку вітчима. Поштовхом до розмови стали синці на руках дитини, які педагоги помітили після вихідних.

За словами потерпілої, перший епізод стався два роки тому - тоді їй було лише 11. Дівчинка розповідає, що чоловік скористався моментом, коли вони залишилися вдома наодинці: зв’язав її та зґвалтував. Надалі, за її свідченнями, це повторювалося майже щотижня.

Дитина намагалася звернутися по допомогу, вона розповідала матері та бабусі, однак їй не повірили.

Після звернення навчального закладу правоохоронці негайно відкрили кримінальне провадження. Підозрюваного затримали, у його помешканні провели обшук. Первинний медичний огляд потерпілої підтвердив її слова, остаточний результат надасть експертиза.

Наразі дівчинка перебуває в спеціалізованому закладі, де їй забезпечено психологічну підтримку.

За клопотанням прокуратури підозрюваного поміщено під варту без альтернативи внесення застави.

згвалтування
Топ коментарі
+31
Дівчинка схоже, сама адекватна в родині. Так звані мама і баба якісь дебілки. Як можно не перевірити , коли дитина таке розповідає. Скоріш за все, знали і приховували злочини того козла.
20.04.2026 15:04 Відповісти
+9
Просто треба було повести дитину до гінеколога.Не зробили.Свідомо чи ні,то вже слідство хай розбереться.Тут як мінімум неналежне виконання обов'язків.Козла зроблять півником,нехай відчує те що дитина.
20.04.2026 15:25 Відповісти
+6
чув за ґратами таких *******
20.04.2026 15:08 Відповісти
В пєтушиному кутку поповнення.
20.04.2026 15:09 Відповісти
Я йому не завидую,зустрічав таких пітушків.
20.04.2026 15:14 Відповісти
Таких тварей только уничтожать надо !
20.04.2026 15:20 Відповісти
Бідна дитина...
Цьому уй...обку, звичайно, за гратами кінець, але от це "мама і баба не вірили"
в голові не вкладається.
20.04.2026 15:22 Відповісти
головне щоб це не було брехнею "зі зла на вітчима", бо і таке вже траплялось
20.04.2026 15:36 Відповісти
Узкоязичний переселенець з Донбасу?
20.04.2026 17:22 Відповісти
Аби щось ляпнути...
21.04.2026 01:02 Відповісти
 
 