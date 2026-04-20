Щотижневе ґвалтування протягом двох років: підозрюваного затримано. ФОТОрепортаж

У Вінницькому районі правоохоронці затримали 42-річного чоловіка, якого підозрюють у багаторічному сексуальному насильстві над 13-річною падчеркою.

За процесуального керівництва прокурорів Немирівської окружної прокуратури йому вже повідомлено про підозру у ґвалтуванні малолітньої падчерки, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

Це один із найтяжчих злочинів, що передбачає до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі.

Про злочин стало відомо після великодніх свят. Керівництво школи повідомило поліцію, що 13-річна учениця зізналася шкільному психологу, що зазнає систематичного насильства з боку вітчима. Поштовхом до розмови стали синці на руках дитини, які педагоги помітили після вихідних.

За словами потерпілої, перший епізод стався два роки тому - тоді їй було лише 11. Дівчинка розповідає, що чоловік скористався моментом, коли вони залишилися вдома наодинці: зв’язав її та зґвалтував. Надалі, за її свідченнями, це повторювалося майже щотижня.

Дитина намагалася звернутися по допомогу, вона розповідала матері та бабусі, однак їй не повірили.

Після звернення навчального закладу правоохоронці негайно відкрили кримінальне провадження. Підозрюваного затримали, у його помешканні провели обшук. Первинний медичний огляд потерпілої підтвердив її слова, остаточний результат надасть експертиза.

Наразі дівчинка перебуває в спеціалізованому закладі, де їй забезпечено психологічну підтримку.

За клопотанням прокуратури підозрюваного поміщено під варту без альтернативи внесення застави.





