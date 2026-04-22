В Киеве состоялся допремьерный пресс-показ киноблокбастера "КИЛЛХАУС". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вчера в Киеве состоялся предпремьерный пресс-показ киноблокбастера "КИЛЛХАУС", в котором снялись бойцы Третьего армейского корпуса.

Лента снята по мотивам реальных событий 2022 года, когда военные "Тройки" провели операцию по спасению гражданских с использованием дронов. Помимо актеров, в фильме снялись настоящие военнослужащие Третьего армейского корпуса, спецназовцы Главного управления разведки и Службы безопасности Украины, а также американская журналистка Одри МакАлпайн, которая освещает российско-украинскую войну и сыграла саму себя. В кадре можно увидеть и командира Третьего армейского корпуса Андрея Билецкого, Кирилла Буданова, который на момент съемок еще руководил ГУР МОУ, и Василия Малюка – на тот момент главу СБУ.

"Киллхаус" — это не проект, а явление, — комментирует режиссер и продюсер Любомир Левицкий. — Этот фильм сняли военные, а я со своей командой просто помогал. Это реальная история, когда гражданская пара ехала забирать своих родителей с оккупированной территории и попала под обстрел. Наши два командира Сид и Сова запустили дрон и поняли, что их нужно как-то вытаскивать, поэтому организовали уникальную операцию. Когда я получил эти видео с дронов, мы сняли 30-минутный документальный фильм "Иди за мной" (он есть на YouTube), который набрал 500 тысяч просмотров и тысячи комментариев. Нам перезвонили из CNN. Их журналисты сняли репортаж об этой операции и запустили в прайм-тайм на весь мир. Это был резонанс. И я подумал: было бы неплохо осветить эту историю, но ее мало для полнометражного фильма, поэтому взяли ее за основу".

Он рассказал, что съемки проходили и под российскими атаками, в частности под обстрелами баллистическими ракетами, а ребята иногда приезжали прямо с боевых заданий.

Главный герой мобилизовался в "Тройку"

Один из главных героев истории — актер Денис Капустин после съемок мобилизовался в Третий армейский корпус и сейчас является командиром роты ударных БПЛА. Работает на тяжелых бомбардировщиках.

Говоря о том, что повлияло на его решение присоединиться к "Тройке", Капустин отметил: "Погиб один мой коллега-военный, пропал без вести другой мой друг – тоже актер. Это меня по-человечески очень поразило. Я, как и вы и все мужчины Украины, живу в контексте войны. Возник вопрос, нужно ли мне воевать? И я договорился с собой: снимусь в кино – пойду. Так и случилось".

Увидеть фильм в кинотеатрах можно будет уже с 23 апреля.