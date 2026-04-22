У Києві відбувся допрем’єрний преспоказ кіноблокбастера "КІЛЛХАУС". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Вчора у Києві відбувся допремʼєрний прес-показ кіноблокбастера "КІЛЛХАУС", у якому знялися бійці Третього армійського корпусу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Що відомо
Стрічка знята за мотивами реальних подій 2022 року, коли військові "Трійки" провели операцію по порятунку цивільних із використанням дронів. Окрім акторів, у фільмі знялися справжні військовослужбовці Третього армійського корпусу, спецпризначенці Головного управління розвідки та Служби безпеки України, а також американська журналістка Одрі МакАлпайн, яка висвітлює російсько-українську війну і зіграла саму себе. У кадрі можна побачити й командира Третього армійського корпусу Андрія Білецького, Кирила Буданова, який не момент зйомок ще керував ГУР МОУ, та Василя Малюка – на той час голову СБУ.
"КІЛЛХАУС" - це не проєкт, а явище, - коментує режисер та продюсер Любомир Левицький. - Цей фільм зробили військові, а я зі своєю командою просто допомагав. Це реальна історія, коли цивільна пара їхала забирати своїх батьків з окупованої території і потрапила під обстріл. Наші двоє командирів Сід і Сова підняли дрон і зрозуміли, що їх потрібно якось витягувати, тож організували унікальну операцію. Коли я отримав ці відео з дронів, ми зробили 30-хвилинний документальний фільм "Йди за мною" (він є на YouTube), який отримав 500 тисяч переглядів та тисячі коментарів. Нам передзвонили з CNN. Їхні журналісти зняли репортаж про цю операцію і запустили у праймтаймі на весь світ. Це був резонанс. І я подумав: було б непогано висвітлити цю історію, але її замало для повнометражного фільму, тож взяли її за основу".
Він розказав, що зйомки проходили і під російськими атаками, зокрема обстрілами балістикою, а хлопці інколи приїжджали прямо з бойових завдань.
Головний герой мобілізувався до "Трійки"
Один із головних героїв історії - актор Денис Капустін після зйомок мобілізувався до Третього армійського корпусу і нині є командиром роти ударних БПЛА. Працює на важких бомберах.
Говорячи про те, що вплинуло на його рішення долучитися до "Трійки", Капустін зазначив: "Помер один мій колега-військовий, зник безвісти інший мій друг – теж актор. Це мене по-людськи дуже вразило. Я, як і ви та всі чоловіки України, живу в контексті війни. Було питання, чи треба мені воювати? І я домовився із собою: знімуся в кіно – піду. Так і сталося".
Побачити фільм у кінотеатрах можна буде вже із 23 квітня.
