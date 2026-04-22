У Києві відбувся допрем’єрний преспоказ кіноблокбастера "КІЛЛХАУС". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вчора у Києві відбувся допремʼєрний прес-показ кіноблокбастера "КІЛЛХАУС", у якому знялися бійці Третього армійського корпусу.

Що відомо

Стрічка знята за мотивами реальних подій 2022 року, коли військові "Трійки" провели операцію по порятунку цивільних із використанням дронів. Окрім акторів, у фільмі знялися справжні військовослужбовці Третього армійського корпусу, спецпризначенці Головного управління розвідки та Служби безпеки України, а також американська журналістка Одрі МакАлпайн, яка висвітлює російсько-українську війну і зіграла саму себе. У кадрі можна побачити й командира Третього армійського корпусу Андрія Білецького, Кирила Буданова, який не момент зйомок ще керував ГУР МОУ, та Василя Малюка – на той час голову СБУ.

"КІЛЛХАУС" - це не проєкт, а явище, - коментує режисер та продюсер Любомир Левицький. - Цей фільм зробили військові, а я зі своєю командою просто допомагав. Це реальна історія, коли цивільна пара їхала забирати своїх батьків з окупованої території і потрапила під обстріл. Наші двоє командирів Сід і Сова підняли дрон і зрозуміли, що їх потрібно якось витягувати, тож організували унікальну операцію. Коли я отримав ці відео з дронів, ми зробили 30-хвилинний документальний фільм "Йди за мною" (він є на YouTube), який отримав 500 тисяч переглядів та тисячі коментарів. Нам передзвонили з CNN. Їхні журналісти зняли репортаж про цю операцію і запустили у праймтаймі на весь світ. Це був резонанс. І я подумав: було б непогано висвітлити цю історію, але її замало для повнометражного фільму, тож взяли її за основу".

Він розказав, що зйомки проходили і під російськими атаками, зокрема обстрілами балістикою, а хлопці інколи приїжджали прямо з бойових завдань.

Головний герой мобілізувався до "Трійки"

Один із головних героїв історії - актор Денис Капустін після зйомок мобілізувався до Третього армійського корпусу і нині є командиром роти ударних БПЛА. Працює на важких бомберах.

Говорячи про те, що вплинуло на його рішення долучитися до "Трійки", Капустін зазначив: "Помер один мій колега-військовий, зник безвісти інший мій друг – теж актор. Це мене по-людськи дуже вразило. Я, як і ви та всі чоловіки України, живу в контексті війни. Було питання, чи треба мені воювати? І я домовився із собою: знімуся в кіно – піду. Так і сталося".

Побачити фільм у кінотеатрах можна буде вже із 23 квітня.

Сколько миллиардов бюджетных грошенят списали эти голливудчики квартала?
22.04.2026 15:33 Відповісти
Навряд бюджетних.
У Білецького є конкретний рудий спонсор з Донецька.
22.04.2026 22:42 Відповісти
У кадрі можна побачити й командира Третього армійського корпусу Андрія Білецького, Кирила Буданова

оце діло!
95 квартал добре знається на гавно кіно індустрії.
яка ж примітивна тупа хєрня!!!!!!

сподіваюсь, що як мінімум, пів фільма про особисте керівництво найдосвідченішої зе!гніди **********?
22.04.2026 15:38 Відповісти
Так ось де він пропав з новин ! У фільмі знімався!🤦 Це й не дивно , дивлячись які шалені гроші виділяються на гівномарафон і інші шоу програми.
22.04.2026 16:03 Відповісти
Це ж той "режисер", який зняв "блокбастер" "Штольня"...Без коментарів. І ще якимось (всі ми знаємо, яким) чином приплели сюди "Третю барбершопну". Хоча насправді ту операцію проводили хлопці з 93 омбр "Холодний Яр"...Але холодноярці на вибори ж не йдуть, то **** про ту піхоту кіно знімати...
22.04.2026 15:46 Відповісти
Ну навіщо ото пи#здіти? Йди-пред"яви бійцям 3ОШБр що вони "барбершопи".
22.04.2026 16:06 Відповісти
Ну, трейлер виглядає ніби нормально:

https://youtu.be/_OkNaP9RuUQ?si=QdAjkvpM_p37L04X

Сюжет банальний, але як для бойовика норм
22.04.2026 15:49 Відповісти
Гівнокацапів аж викручує під новинами про 3 ОШБР та майбутнього головнокомандувача Білецького.
22.04.2026 16:25 Відповісти
кто на это пропагандисткое говно пойдёт?
22.04.2026 18:12 Відповісти
 
 