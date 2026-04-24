Вода, возвращающая свободу движения: "Аптека 9-1-1" поддержала развитие водной реабилитации для детей в "Охматдете". ФОТОрепортаж

В отделении физической и реабилитационной медицины консультативно-диагностической поликлиники НИИ "Охматдет" Министерства здравоохранения Украины развивают направление водной реабилитации для детей с различными диагнозами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, инициативу, которая помогает маленьким пациентам восстанавливать подвижность, улучшать координацию и эмоциональное состояние, поддержала "Аптека 9-1-1" в партнерстве с благотворительным фондом "Охматдет — здоровое детство".

Когда Александра Ярош вместе с двумя детьми уехала из оккупированного Энергодара, она прежде всего искала для них безопасное место и возможность восстановиться. Ее дочери Анастасии девять лет, сыну Дмитрию — семь. Он, к сожалению, имеет инвалидность и нуждается в постоянной реабилитации.

Именно поэтому для семьи важной стала возможность посещать занятия по гидрокинезотерапии в бассейне "Охматдита".

"После реабилитации дети стали гораздо менее скованными, чем раньше. Они чувствуют себя более свободно. Им очень нравятся водные занятия, и они стали более позитивными и уверенными в себе. Особенно Дмитрий", — рассказывает Александра.

Специалисты отмечают, что вода обладает уникальными свойствами для восстановления организма. По словам реабилитолога и тренера по плаванию Татьяны Хромовой, изменения у детей после занятий в бассейне заметны довольно быстро.

"Вода уносит негативную энергию, помогает расслабиться мышцам. Развивается дыхательная система, укрепляется диафрагма. Мы также обучаем детей различным стилям плавания, что помогает развивать моторику рук и ног, улучшать координацию движений. В воде дети лучше растягиваются, становятся более пластичными. И не менее важно — это позитивное общение и хорошее настроение. Ребенок часто приходит расстроенным или уставшим, а выходит из бассейна счастливым", — отмечает тренер по плаванию.

Сам бассейн в "Охматдете" имеет непростую историю. Более 30 лет он был законсервирован и фактически не использовался. Только в июне 2024 года по инициативе благотворительного фонда "Охматдет — здоровое детство" его удалось восстановить и вернуть в строй.

"Мы рады, что восстановленный бассейн стал местом поддержки для многих детей и их родителей. Сегодня здесь ежемесячно проводят более 100 реабилитационных занятий для малышей. С пациентами работают профессиональные реабилитологи, а инвентарь для занятий регулярно обновляется, чтобы обеспечить максимально эффективный процесс восстановления", — рассказывают представители фонда.

Каждое такое занятие — индивидуальное, разработанное специалистами с учетом состояния, потребностей и возможностей ребенка. Речь идет прежде всего о пациентах, нуждающихся в индивидуальном и адаптированном подходе, в частности о детях с расстройствами аутистического спектра (РАС), задержкой психоречевого развития (ЗПРР) и синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Программа также предусматривает реабилитацию для самых маленьких пациентов — от двух недель жизни.

Развитие этого направления стало возможным, в частности, благодаря партнерскому сотрудничеству между "Аптекой 9-1-1" и благотворительным фондом "Охматдет — здоровое детство", направленному на реализацию социально важных проектов в медицинских учреждениях.

"Для нашей компании поддержка детей, нуждающихся в особом внимании и реабилитации, является одним из ключевых направлений благотворительной деятельности. Мы гордимся сотрудничеством с благотворительным фондом "Охматдет — здоровое детство" и рады присоединиться к инициативе развития водной реабилитации. Для нас важно, чтобы дети получали качественную помощь, возможность восстанавливаться и возвращаться к активной жизни", — отмечает директор по коммуникациям "Аптеки 9-1-1" Валентина Йовенко.

Специалисты "Охматдита" отмечают: спрос на водную реабилитацию постоянно растет. Для многих детей это не только часть лечения, но и важный элемент психологической поддержки — возможность двигаться без боли, чувствовать собственные силы и возвращать уверенность в себе.