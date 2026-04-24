Вода, що повертає свободу руху: "Аптека 9-1-1" підтримала розвиток водної реабілітації для дітей в "Охматдиті". ФОТОрепортаж

У відділенні фізичної та реабілітаційної медицини консультативно-діагностичної поліклініки НДСЛ "Охматдит" МОЗ України розвивають напрям водної реабілітації для дітей із різними діагнозами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ініціативу, яка допомагає маленьким пацієнтам відновлювати рухливість, покращувати координацію та емоційний стан, підтримала "Аптека 9-1-1" у партнерстві з благодійним фондом "Охматдит — здорове дитинство".

Коли Олександра Ярош разом із двома дітьми виїхала з окупованого Енергодара, вона насамперед шукала для них безпечне місце і можливість відновитися. Її доньці Анастасії дев’ять років, сину Дмитру — сім. Він, на жаль, має інвалідність і потребує постійної реабілітації.

Саме тому для родини важливою стала можливість відвідувати заняття з гідрокінезотерапії у басейні "Охматдиту".

"Після реабілітації діти стали значно менш скутими, ніж раніше. Вони почуваються більш вільно. Їм дуже подобаються водні заняття, і вони стали більш позитивними та впевненими в собі. Особливо Дмитро", — розповідає Олександра.

Тетяна Хромова, реабілітологиня, тренерка з плавання

Фахівці відзначають, що вода має унікальні властивості для відновлення організму. За словами реабілітолога та тренера з плавання Тетяни Хромової, зміни у дітей після занять у басейні помітні досить швидко.

"Вода забирає негативну енергію, допомагає розслабитися м’язам. Розвивається дихальна система, зміцнюється діафрагма. Ми також навчаємо дітей різних стилів плавання, що допомагає розвивати моторику рук і ніг, покращувати координацію рухів. У воді діти краще розтягуються, стають більш пластичними. І не менш важливо — це позитивне спілкування та гарний настрій. Дитина часто приходить засмучена чи втомлена, а виходить із басейну щаслива", — зазначає тренерка з плавання.

Сам басейн у "Охматдиті" має непросту історію. Понад 30 років він був законсервований і фактично не використовувався. Лише у червні 2024 року за ініціативи благодійного фонду "Охматдит — здорове дитинство" його вдалося відновити та повернути до роботи.

"Ми щасливі, що відновлений басейн став місцем підтримки для багатьох дітей та їхніх батьків. Сьогодні тут проводять понад 100 реабілітаційних занять для малят щомісяця. З пацієнтами працюють професійні реабілітологи, а інвентар для занять регулярно оновлюється, щоб забезпечити максимально ефективний процес відновлення", — розповідають представники фонду.

Кожне таке заняття - індивідуальне, розроблене фахівцями з урахуванням стану, потреб і можливостей дитини. Йдеться насамперед про пацієнтів, які потребують індивідуального та адаптованого підходу, зокрема дітей із розладами аутистичного спектра (РАС), затримкою психомовленнєвого розвитку (ЗПМР) та синдромом дефіциту уваги і гіперактивності (РДУГ). Програма також передбачає реабілітацію для найменших пацієнтів — від двох тижнів життя.

Розвиток цього напряму став можливим, зокрема, завдяки партнерській співпраці між "Аптекою 9-1-1" та благодійним фондом "Охматдит — здорове дитинство", спрямованій на реалізацію соціально важливих проєктів у медичних закладах.

"Для нашої компанії підтримка дітей, які потребують особливої уваги та реабілітації, є одним із ключових напрямів благодійної діяльності. Ми пишаємося співпрацею з благодійним фондом "Охматдит — здорове дитинство" і раді долучитися до ініціативи розвитку водної реабілітації. Для нас важливо, щоб діти отримували якісну допомогу, можливість відновлюватися та повертатися до активного життя", — зазначає директорка з комунікацій "Аптеки 9-1-1" Валентина Йовенко.

Фахівці "Охматдиту" наголошують: попит на водну реабілітацію постійно зростає. Для багатьох дітей це не лише частина лікування, а й важливий елемент психологічної підтримки — можливість рухатися без болю, відчувати власні сили та повертати впевненість у собі.