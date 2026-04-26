Украинский боксер Великовский помогает россиянину Биволу готовиться к бою с Айфертом в Екатеринбурге. ФОТО
Украинский боксер второго среднего веса Андрей Великовский (21–4–3, 14 КО) участвует в спаррингах с российским чемпионом WBA, WBO и IBF в полутяжёлом весе Дмитрием Биволом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Трибуну.
"Прохожу невероятный этап подготовки в лагере Дмитрия Бивола.
Сказать, что здесь высокий уровень — значит ничего не сказать. Но больше всего подкупает атмосфера: профессионализм в зале и очень здоровое, уважительное общение за его пределами. Дмитрий — пример того, как великий чемпион остается настоящим человеком.
Спасибо за возможность быть частью этого процесса и перенимать опыт у лучших. Каждая минута в этом ринге идет в копилку. Идем только вперед", — сказал Великовский.
"Идет пятый год полномасштабной войны. Тысячи убитых, изнасилованных, замученных. "Украинский" боксер помогает российскому в его тренировочном лагере. Тем временем другие "украинские" боксеры желают ему успехов и опыта. Это абсолютно здоровые люди, которые, видимо, имеют бронь, терпимо относятся к этой диковинке и будут строить свою карьеру", — пишут в соцсети.
Забронював 3 мільоона осіб - качків, артистів, крутий офісний планктон, торгашів на базарах, мільони випустив закорон, " бо оні єще маладіє", чтотбі ваєвать.
І влада, утримує " спірцмєнів" за гроші , що не йдуть на підвищення зарплат воїнам на передовій,
Там всі ці " боксєри", що " бажають удачі" не в роісії живуть. Вони із Києва і Дніпра І Харкова це роблять, отримуючи зарплату від України
1. Осуждаю ли я этого, неизвестного мне человека? - да. Но я не украинский суд.
2. Считаю ли я что его необходимо лишить званий? - да, если это возможно по закону.
3. Хотел бы я чтоб его лишили гражданства Украины - нет. По двум причинам:
а. Это нарушает законодательство Украины и международное право.
б. Его должны судить, как гражданина Украины, нарушившего законы Украины.
Во вторых , где вы видели что бы Украина за кем то бегала и совала свои паспорта людям и зажимала насильно людям руки. Нет, надо самим поднять сраку, писать заявления, делать фотографии, оплачивать, что то подписывать. В этот момент и происходит добровольное принятие всех обязанностей которое приходит с наличием гражданства, в том числе и по защите страны.
И конкретно этот пассажир наколдовал себе если не " измену Родине" то " финансирование терроризма" уж точно. А срок в условиях войны должен означать разминирование территорию и работу с минно-взрывными предметами, постройки укреплений на линии фронта и тд. Без исключений.
Проблема, це коли друзі президента відправляють двушки на москву.
А це так, новина для жовтої преси.
Влада наша таких манкуртів штампує як на три де принтері, аби було кому драконити народ і вусьму світі своєю зрадливістю принижувати Україну.
Народився в молдавсько-корейській родині в місті Токмак Киргизької РСР і до 11 років жив у Киргизстані. У 2002 році переїхав жити з батьком, матір'ю та двома сестрами до Санкт-Петербурга. Сповідує православ'я.
Бівол заявляв: «Я зрозумів, що є яскравим прикладом людини Радянського Союзу, коли всі республіки були разом. Я належу до всіх: і до Киргизстану, і до Росії, і до Молдови, і до Кореї, хоча там я жодного разу не був».
Боксує дуже пристойно (зокрема, використовує техніку "маятника"), але типовий кацап за менталітетом. Ну а те створіння, яке з ним тренується, типовий манкурт типу ломаченка.
Я ще можу зрозуміти, коли наших бійців, які потрапили в полон, після тривалих нелюдських тортур змушують щось там говорити на камеру. А тут, добровільно, їде і співпрацює з ворогом, а на додачу до всього, ще й насолоджується професійним підходом та атмосферою.
Хоча, з іншого боку, якщо президент твоєї країни раніше жартував про війну як про відсунення кордонів, а також називав Томос термосом і порівнював твою батьківщину з порноактрисою, то чому дивуватися?