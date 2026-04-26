Украинский боксер Великовский помогает россиянину Биволу готовиться к бою с Айфертом в Екатеринбурге. ФОТО

Украинский боксер второго среднего веса Андрей Великовский (21–4–3, 14 КО) участвует в спаррингах с российским чемпионом WBA, WBO и IBF в полутяжёлом весе Дмитрием Биволом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Трибуну.

"Прохожу невероятный этап подготовки в лагере Дмитрия Бивола.

Сказать, что здесь высокий уровень — значит ничего не сказать. Но больше всего подкупает атмосфера: профессионализм в зале и очень здоровое, уважительное общение за его пределами. Дмитрий — пример того, как великий чемпион остается настоящим человеком.

Спасибо за возможность быть частью этого процесса и перенимать опыт у лучших. Каждая минута в этом ринге идет в копилку. Идем только вперед", — сказал Великовский.

"Идет пятый год полномасштабной войны. Тысячи убитых, изнасилованных, замученных. "Украинский" боксер помогает российскому в его тренировочном лагере. Тем временем другие "украинские" боксеры желают ему успехов и опыта. Это абсолютно здоровые люди, которые, видимо, имеют бронь, терпимо относятся к этой диковинке и будут строить свою карьеру", — пишут в соцсети.



