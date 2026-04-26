Украинский боксер Великовский помогает россиянину Биволу готовиться к бою с Айфертом в Екатеринбурге. ФОТО

Украинский боксер второго среднего веса Андрей Великовский (21–4–3, 14 КО) участвует в спаррингах с российским чемпионом WBA, WBO и IBF в полутяжёлом весе Дмитрием Биволом.

Андрей Великовский

"Прохожу невероятный этап подготовки в лагере Дмитрия Бивола.

Сказать, что здесь высокий уровень — значит ничего не сказать. Но больше всего подкупает атмосфера: профессионализм в зале и очень здоровое, уважительное общение за его пределами. Дмитрий — пример того, как великий чемпион остается настоящим человеком.

Спасибо за возможность быть частью этого процесса и перенимать опыт у лучших. Каждая минута в этом ринге идет в копилку. Идем только вперед", — сказал Великовский.

"Идет пятый год полномасштабной войны. Тысячи убитых, изнасилованных, замученных. "Украинский" боксер помогает российскому в его тренировочном лагере. Тем временем другие "украинские" боксеры желают ему успехов и опыта. Это абсолютно здоровые люди, которые, видимо, имеют бронь, терпимо относятся к этой диковинке и будут строить свою карьеру", — пишут в соцсети.

Топ комментарии
+48
"Гімно - воно й в Єкатеринбурзі - ГІМНО..."
26.04.2026 13:57 Ответить
+44
Боксер Андрій Великовський є дійсним громадянином України. 1994 року народження в Маріуполі. Зараз проживає в Києві. Позбавити виродка громадянства негайно.
26.04.2026 14:05 Ответить
+39
колишній український боксер...
26.04.2026 13:58 Ответить
"Гімно - воно й в Єкатеринбурзі - ГІМНО..."
26.04.2026 13:57 Ответить
Це не Єканеринбург, це результат діяльності Зеленьського по відношенню до своїх обов'язків з комплектуваня СИЛ ОБОРОНИ..
Забронював 3 мільоона осіб - качків, артистів, крутий офісний планктон, торгашів на базарах, мільони випустив закорон, " бо оні єще маладіє", чтотбі ваєвать.
І влада, утримує " спірцмєнів" за гроші , що не йдуть на підвищення зарплат воїнам на передовій,
Там всі ці " боксєри", що " бажають удачі" не в роісії живуть. Вони із Києва і Дніпра І Харкова це роблять, отримуючи зарплату від України
26.04.2026 15:55 Ответить
Пані Наталю, Ви ж знаєте, здається, що "яр" обходить ці дражливі теми. Його у владі все влаштовує.
26.04.2026 16:24 Ответить
І що в цій інформації цікавого? Один з багатьох зрадників і манкуртів.
26.04.2026 13:57 Ответить
колишній український боксер...
26.04.2026 13:58 Ответить
Боксер Андрій Великовський є дійсним громадянином України. 1994 року народження в Маріуполі. Зараз проживає в Києві. Позбавити виродка громадянства негайно.
26.04.2026 14:05 Ответить
Ну в Маріуполі важко знайти українця,а тим паче серед боксерів(Ватан вихований на совковій пропаганді((Прикро називати когось українцем лиш при наявності в нього громадянства(
26.04.2026 14:08 Ответить
Это невозможно, если у него нет другого гражданства
26.04.2026 14:08 Ответить
"Мальчіка в трусіках" ************* швидко.
26.04.2026 14:14 Ответить
По законах FRD може й так , а не по законах воюючьої країни це можливо йще як можливо !!!
26.04.2026 14:17 Ответить
По украинским законам это также невозможно. Украинское законодательство создано в строгом соответствии с международным правом. Пока закон не изменен, а вовремя войны его не изменят, лишить его единственного гражданства невозможно.
26.04.2026 14:43 Ответить
Єдина надія "вєліковского" на "братана зєлєнского" і "закон про антисемітізм".
26.04.2026 14:52 Ответить
Я равнодушен к закону об антисемитизме. В Украине очень много законов, которые в реальности никогда не выполнялись.
26.04.2026 15:43 Ответить
А "лішить чінов, званій і состоянія" можливо?
26.04.2026 16:33 Ответить
Вот именно этого я ожидаю от украинской прокуратуры, а затем украинского суда. Уверен, что что-то сделать можно. Но я не судья и не знаю, есть ли в Украине закон запрещающий украинцам находиться в рф и фотографироваться с россиянами? Не уверен.
1. Осуждаю ли я этого, неизвестного мне человека? - да. Но я не украинский суд.
2. Считаю ли я что его необходимо лишить званий? - да, если это возможно по закону.
3. Хотел бы я чтоб его лишили гражданства Украины - нет. По двум причинам:
а. Это нарушает законодательство Украины и международное право.
б. Его должны судить, как гражданина Украины, нарушившего законы Украины.
26.04.2026 17:06 Ответить
Чому саме громадянства, а не броні, наприклад? У них же є обгрунтування надання броні, чи ця поведінка не йде усупереч обгрунтуванню?
26.04.2026 14:38 Ответить
Ви пропонуєте патентованих зрадників і прихильників "руzкого міра"- всіляких "вєліковскіх" позбавляти броні та відправляти на війну з "руzкімі"? "Послати на ХХХ" і позбавити громадянства краще. Потім натякнути що він "агєнт". Йому доведеться доводити кацапам відданість ***** на фронтах. Там ми його вбємо.
26.04.2026 14:47 Ответить
Позбавлення громадянства - це позбавлення будь-якої відповідальності перед країною.
26.04.2026 14:56 Ответить
Прізвище прочитайте уважно -"вєліковскій"... Яка "відповідальність"? Кого і перед ким?
26.04.2026 15:00 Ответить
Его перед страной у которой он добровольно взял паспорт и другие документы.
26.04.2026 15:17 Ответить
Чуть не так. Украина обязана была выдать ему паспорт и выдала. Гражданство он получил при рождении. Отказаться от него он не мог. Отказаться могли его родители только при наличии у ребенка другого гражданства.
26.04.2026 16:10 Ответить
"Мальчіку в трусіках" вже 32 рочки. За 16 років він міг багато разів виправити "помилку гео та громадянської локації". У "вєліковскіх" взагалі не має такого поняття як "Батьківщина" - в Україні такі це "пята колона *****" з комплексом "старшого брата". Він не повернувся на "родниє *****" бо там він повне безправне гівно, а поки він тут числиться "громадянином" він "корисний ідіот" який очікує на "банку варєнья" і "корзіну пєчєнья".
26.04.2026 17:21 Ответить
Ваше мнение о нём и ваши пожелания не меняют фактов. Его гражданство, как видите - это ваша проблема, а не его. Так чего бы ему решать ваши проблемы?
26.04.2026 17:45 Ответить
Зголен. "Недогромадяни" наша проблема і є простий спосіб її вирішення. ********* прагне захищати "руzкоязичних" то ж нехай забирає та захищає у себе. У них демографічна криза. ********* в 28 разів білший за Україну. Ресурсів валом. На тисячі квадратних кілометрів жодної живої душі. Нехай заселяють.
26.04.2026 18:55 Ответить
Вы в странах Балтии живёте? Уверен, что нет. А если в Украине, то "неграждан" у вас нет. Повторюсь - ваши хотелки - это ваше дело. Мне тоже нравится идея стран Балтии. Вот только они выходили из совка, принимая закон, согласно которому они выходили из-под оккупации. А Украина просто вышла из состава ссср. Этот боксер имеет право на гражданство ровно такое же, согласно законодательству Украины, как любой рождённый от граждан Украины. И это закон Украины.
26.04.2026 19:11 Ответить
Враховуючи фатальний досвід набутий Україною після 2014 року, ми повнинні, і ми це врешті зхробимо!, депортувати всіх ідейних кацапів, які є "пятою колоною *****", до **********. Є багато способів. Від законодавчих змін до остракізму. Я, наприклад, "забув російську мову". Зовсім. Тепер дивлюсь на кожного кацапомовного як на пусте місце (мертве тіло). Я їм не продаю, не купую у них, не спілкуюсь, не чую і не бачу. Це нічого не коштує, а закон дозволяє мені бути українцем і діяти саме так на власній землі. Кацапська це мова окупантів, вбивць, андрофагів, гвалтівників і мародерів. Ніколи не бував в Балтійських країнах. Зате жив в 12 інших, включаючи два роки в Ярославській губернії (стройбат). Гірший людей за кацапів на планеті просто не існує. Вони всюди злі і заздрісні покидьки.
26.04.2026 19:30 Ответить
Всё что вы делаете - это ваше право, пока это не нарушает законов страны, в которой вы находитесь. Думаю, что этому боксеру глубоко наср#ть на ваши действия, как, впрочем, и мне.
26.04.2026 19:58 Ответить
Ви дуже далеко і вам особисто, як і тому боксеру, в даний момент нічого не загрожує. Але якщо він в Україну повернеться він відчує зміну ставлення до себе. Так само як кацапи відчувають ставлення до себе в Литві, Латвії та Естонії. На щастя, ставлення до кацапні змінилось у всьому світі, а російське слово "*****" увійшло у словники всіх народів другим російським словом після "спутнік".
26.04.2026 20:05 Ответить
Все именно так. Во первых, в Украине нет гражданства по рождению, слава яйцам. Как и в Германии и в большинстве стран. Странно что вы этого не знаете.
Во вторых , где вы видели что бы Украина за кем то бегала и совала свои паспорта людям и зажимала насильно людям руки. Нет, надо самим поднять сраку, писать заявления, делать фотографии, оплачивать, что то подписывать. В этот момент и происходит добровольное принятие всех обязанностей которое приходит с наличием гражданства, в том числе и по защите страны.
И конкретно этот пассажир наколдовал себе если не " измену Родине" то " финансирование терроризма" уж точно. А срок в условиях войны должен означать разминирование территорию и работу с минно-взрывными предметами, постройки укреплений на линии фронта и тд. Без исключений.
26.04.2026 20:36 Ответить
Не путайте твердое с мокрым. В США вам тоже необходимо заполнить документы и побегать.
26.04.2026 21:10 Ответить
И что ? Это тоже приходит вместе с обязанностями.
26.04.2026 22:30 Ответить
Новорожденный ребенок не может нести ответственности. Вам гражданство пишут при обращении в ЗАГС с документами из роддома, а не в возрасте получения паспорта. Какие могут быть обязанности, если вы не можете отказаться?
26.04.2026 22:57 Ответить
Причем здесь новорожденные дети? Я писал о добровольном принятии гражданских обязанностей в момент оформления внутреннего и тем более иностранного паспорта. Это во первых. Во вторых вы уже достаточно взрослый что бы понимать что проживание в любом социуме несёт за собой определенные обязанности, следованию правил, и тд. Иначе вам нужно жить одному в тайге, горах , джунглях и тд.
27.04.2026 02:39 Ответить
Не исключаю что вы просто привыкли что в Германии можно хорошо жить и никогда ничего не делать, и пытаетесь подвести какую-то логическую самооправдующую базу под этот редкий и временный феномен. Это по русски называется натягивать сову на глобус.
27.04.2026 02:48 Ответить
Что там наделал этот человек мы увидим лет через пять. Не разделяю ваш оптимизм.
26.04.2026 21:13 Ответить
В Украине гражданство даётся при рождении ребенка от двух граждан Украины.
26.04.2026 21:26 Ответить
И одного с головой хватит, к сожалению, но я не об этом пишу.
26.04.2026 22:33 Ответить
Міндіча позбавили і шо?Шлагбаумщик живе собі і процвітає в Ізраїлі,витрачаючи накрадені кошти...
26.04.2026 17:16 Ответить
Вместе с ЗЕдротом
26.04.2026 16:11 Ответить
а свої коментарі оставили"боксери" -**********-- гончарук,коваленко----гнати ціх засранців з Українського боксу,хай на кацапії члєни смокчуть
26.04.2026 15:14 Ответить
пдр кончений..моззя кцп-е...Українець на таке не здатний..
26.04.2026 14:00 Ответить
украінці ще і не на таке здатні, подивіться кого президентомвибрали
26.04.2026 14:11 Ответить
зека вибирали?? так.. ЗЕ не зек?? то відбулося те що відбулося... Я не голосував за ЗЕ... це для фанатів ПО.. ..Петро сам винний ,що пролетів... За амністію для банди Янека, медведчука, рятування аллігархізму ,не знищення колони Гирькина, не виведення Добр.батів з Ілловайська, коли перли колони рашистів в Україну, Мангер, Трухан, Кернес і Авака-сабака на привязі не забуті Проршенку... Саакашвілі був страшніший за банду Янека, бо конкурент на майбутні вибори.. Відповідь я знаю на це...
26.04.2026 15:55 Ответить
Ну і як, пане "ліжбинєпарашенка", хуженістало?
26.04.2026 16:37 Ответить
))) я ж повідомив тобі, я не за Квартал ЗЕ ))) Я його не дивлюся з 14 року.. Кошулинський був кандидатом.. .. Прогнозуй далі при Порошенко.... Вибирають замість ЗЕ Мудачука...Мураєв проходе у ВРаду як і партія Мудачука...була б більшість.. Наступний Майдан і втома ЄС аід України..і вторгнення в Україну..Такий варіант в Кремлі розглядали... Чи иа думаєш Мндведчук би стримував *****?? Ні... він вичікував коли можна Україну здати Кремлю..Пролшенко не потрібно було рятувати алігархізм і бізнес як свій так і інших...особливо Ахметова та Коломойського..
26.04.2026 17:02 Ответить
Кошулинський недавно пропонував дозволити тцк розстрілювати утікаючих ухилянтів. Добре, що не пройшов у 2 тур. І оті ваші претензії до Порошенка притянуті за вуха по всіх позиціях.
26.04.2026 19:01 Ответить
Це гірше від рівня Ломанченка, чи краще? Може тих боксерів для повернення до свідомості на фронт?
26.04.2026 14:02 Ответить
Поки що всім " спіцмє5ам" держава Україна справно платить Зарплатню і дає броню
26.04.2026 15:57 Ответить
І що такого в цій новині? Там ще є "українські артисти" та інші "українські" діячі.
Проблема, це коли друзі президента відправляють двушки на москву.
А це так, новина для жовтої преси.
26.04.2026 14:02 Ответить
Смішно що про його існування я взнав з цієї новини. Напевно дуже потужний боксер
26.04.2026 14:44 Ответить
Так у нас любого чиновника,поставити на його місце,те саме,бізнес,гроші і патріотизм зникає
26.04.2026 14:05 Ответить
Сподіваюся Бівол зрозуміє (як зрозуміли кацапські солдати), що український боксер сильніший за нього, і з боксером з НАТО йому тим більше не впоратися.
26.04.2026 14:05 Ответить
Мабуть шось з головою - багато пропущених
26.04.2026 14:09 Ответить
Надо ещё ламаченка с папаченкой позвать, чтоб наверняка.
26.04.2026 14:16 Ответить
Анулювати Український паспорт закордонний.
26.04.2026 14:16 Ответить
Донт пуш зе хорс.
26.04.2026 14:24 Ответить
Не кожне каЦвпориле - фуло, але кожне фуйло - каЦапориле.
26.04.2026 14:16 Ответить
Веліковський - безнадійно Невиліковський...
26.04.2026 14:22 Ответить
Для манкуртів без роду-племені це звісно норм. Скоти та тварюки. Як один тупий мерзотник там написав- "єто зрада,скажут патріоти". Ну тому що тупий мерзотник.🤷
26.04.2026 14:34 Ответить
Та йому прхер. Владі подобається, броня є, їде куди хоче і коли хоче і х...й він клав на всіх.
Влада наша таких манкуртів штампує як на три де принтері, аби було кому драконити народ і вусьму світі своєю зрадливістю принижувати Україну.
26.04.2026 15:01 Ответить
коли цю плять нарешті використають і надумають викинути/використати як статиста для образу бандеротерориста - не міняти!
26.04.2026 14:56 Ответить
Найгірше в цій історії це є іміджевий ефект ....(Тобто,ще один "украінєц" показує всьому світу,вірніше тій частині світу ,котра слідкує за боксом,та уяви не має де є Україна,що ось дивіться :"спорт внє палітікі,у нас адін язик,ми адін народ,і я "украінєц" рождьонний в Маріупалє ,карєнной,люблю ,целую,ждал как і другіє пріхода расіі"(((
26.04.2026 15:02 Ответить
Цікаво, а як здоровий бугай зміг виїхати за кордон? Інвалід, працює на критично важливому підприємстві чи доглядає свою стареньку маму?
26.04.2026 15:02 Ответить
Беріть вище - кум, брат, сват, друг, родич потужної команди ОП
26.04.2026 17:49 Ответить
Спіртсмен. Усі спіртсмени і клоуни це критичне підприємство. Це вам не фермер.
26.04.2026 19:05 Ответить
Наші спортсмени, які і всякі представники культури (актори, клоуни, співаки і т.п.) є лицемірні шльондри, бо продаються направо і наліво, з усіх сторін, просто відповідно до напряму встромляння одягають кокошник або вишиванку. Повії в професійному плані чесніші, вони не мають політичних поглядів, бо для них це просто робота.
26.04.2026 15:03 Ответить
це ж і є 100% какаяразніца, це лохторат зеленського, у яких спорт внє палітікі (іскуство внє палітікі, гумор внє палітікі) це світоглядні ватники, такі саме як зеленський та його найближче оточення. Москалота для них це "адіннарот", "нє всьо так адназначно"... Жахливо те, що вже восьмий рік ***** з таким саме менталітетом, як у Веліковського, рулить воюючою Україною і саме тому у нас успіхів ближче до нуля, а чим далі тим ******** і ********.
26.04.2026 15:13 Ответить
Взагалі-то правильно було б писати не "український боксер", і навіть не "громадянин України" ( бо громадянство - -це має бути відповідальність), а принаймні "мешканець" або "житель" України.
26.04.2026 15:14 Ответить
Цей бівол, насправді, цікавий персонаж.

Народився в молдавсько-корейській родині в місті Токмак Киргизької РСР і до 11 років жив у Киргизстані. У 2002 році переїхав жити з батьком, матір'ю та двома сестрами до Санкт-Петербурга. Сповідує православ'я.

Бівол заявляв: «Я зрозумів, що є яскравим прикладом людини Радянського Союзу, коли всі республіки були разом. Я належу до всіх: і до Киргизстану, і до Росії, і до Молдови, і до Кореї, хоча там я жодного разу не був».

Боксує дуже пристойно (зокрема, використовує техніку "маятника"), але типовий кацап за менталітетом. Ну а те створіння, яке з ним тренується, типовий манкурт типу ломаченка.
26.04.2026 15:27 Ответить
наше Зе...теж радянський человек...какая разница
26.04.2026 16:00 Ответить
А як український боксер виїхав за кордон? Виходить, що кордон закритий для тракториста, слюсаря, токаря, інженра, лікаря. Але для боксерів - все відкрито.
26.04.2026 15:38 Ответить
Набереться досвіду тоді допоможе супертопу адаму кадирову
26.04.2026 15:45 Ответить
мозгов нет...совсем
26.04.2026 15:57 Ответить
лайно ніяке-какаразнічне до лайна імперсько-холопського.. елітне-кацапське кріпацтво - форева... дебіли щасливі...
26.04.2026 16:34 Ответить
Лише моральний урод з кастрованим інтелектом може піти на такий вчинок - на пʼятому році війни поїхати до країни-агресора тренувати ворога! Чергова перевірка зеленої влади на кислотність - буде реакція чи ні?!
26.04.2026 17:31 Ответить
Виродок!
26.04.2026 19:40 Ответить
Орки зрівняли його місто з землею, разом із людьми. За різними оцінками, під уламками будівель, внаслідок обстрілів російськими варварами, могло загинути до 25 тисяч мирних жителів. А він, мабуть, з почуття вдячності за «визволення» Маріуполя, поїхав допомагати одному з них готуватися до майбутніх боїв.
Я ще можу зрозуміти, коли наших бійців, які потрапили в полон, після тривалих нелюдських тортур змушують щось там говорити на камеру. А тут, добровільно, їде і співпрацює з ворогом, а на додачу до всього, ще й насолоджується професійним підходом та атмосферою.
Хоча, з іншого боку, якщо президент твоєї країни раніше жартував про війну як про відсунення кордонів, а також називав Томос термосом і порівнював твою батьківщину з порноактрисою, то чому дивуватися?
26.04.2026 19:46 Ответить
а тих українців, хто спілкується зі своїми родичами, давно мешкаючими на теріторії раші, лишити громадянства і гнати геть
26.04.2026 20:58 Ответить
 
 