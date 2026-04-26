Український боксер Великовський допомагає росіянину Біволу готуватися до бою з Айфертом у Єкатеринбурзі. ФОТО

Український боксер другої середньої ваги Андрій Великовський (21–4–3, 14 КО) бере участь у спарингах із російським чемпіоном WBA, WBO та IBF у напівважкій категорії Дмитром Біволом.

"Проживаю неймовірний етап підготовки у таборі Дмитра Бівола.

Сказати, що тут високий рівень - не сказати нічого. Але найбільше підкуповує атмосфера: професіоналізм у залі та дуже здорове, поважне спілкування за його межами. Дмитро - приклад того, як великий чемпіон залишається справжньою людиною.

Дякуємо за можливість бути частиною цього процесу і переймати досвід у найкращих. Кожна хвилина у цьому рингу йде у скарбничку. Ідемо тільки вперед", - сказав Великовський.

"Йде п'ятий рік повномасштабної війни. Тисячі вбитих, зґвалтованих, закатованих. "Український" боксер допомогає російському в його тренувальному таборі. Тим часом інші "українські" боксери бажають йому успіхів і досвіду. Це абсолютно здорові люди, які, мабуть, мають бронь, толерують цю дичину і будуть свою кар'єр", - пишуть у соцмережі.



