Турнир по кулачным боям между военными состоялся в Хмельницком: лига M13 FIGHTS открыла сезон. ФОТОРЕПОРТАЖ

26 апреля состоялся первый в этом сезоне турнир по кулачным боям среди военных M13 FIGHTS на базе ветеранского мотоклуба MEMORIA MMC. Титул победителя завоевал военнослужащий спецподразделения "Химера" ГУР МО Тимур, позывной "Шева".

Зрелищное шоу, демонстрация силы, выносливости, дисциплины и техники состоялось в театре имени Старицкого в Хмельницком. Город для турнира выбрали в память о погибшем в боях Герое Украины, спецназовце Константине Михальчуке (позывной "Генерал").

Участники соревновались в джиу-джитсу, боксе и рыцарских средневековых боях в доспехах. Самой зрелищной частью программы стали кулачные бои. В этой дисциплине на ринг вышли шесть пар бойцов, представителей различных подразделений Сил обороны Украины.

Среди них - 25-я отдельная воздушно-десантная бригада ДШВ, 3-я отдельная штурмовая бригада, рота разведки, 31-я отдельная механизированная бригада, представители "Азова" и спецподразделения "Тимура" ГУР МО. Их характеры закалены жесткой службой и войной. Сегодня они продемонстрировали всю свою мощь на ринге.

Основатель и организатор M13 FIGHTS Артем Грот рассказал о миссии мероприятия:

"Основная идея - это память о погибших друзьях, которая должна мотивировать нас и держать в поле зрения ответственность за ту цену, которую мы заплатили. Вместе с тем этот турнир демонстрирует силу. Он показывает, что побеждает сильнейший".

На фото губернатор Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин и основатель и организатор M13 FIGHTS Артем Грот

В условиях полномасштабной войны, считает Артем Грот, вопрос силы приобретает важное значение для всей страны:

"Прав тот, кто сильнее. M13 FIGHTS - это пропаганда силы. Чем сильнее в целом будет население - более сплоченным, выносливым и готовым сражаться и защищаться, тем меньше нам придется участвовать в войне. Нападают только на слабых. Все армии мира создаются прежде всего для превентивной защиты. Сам факт их существования - это статус сильного государства и сдерживание врага".

M13 FIGHTS объединяет представителей различных боевых дисциплин среди военнослужащих и ветеранов Сил обороны Украины. К участию привлекают представителей разных видов спорта, допускают профессиональных спортсменов и гражданских. В то же время кулачные бои позиционируются как лига именно между теми, кто был на фронте. Среди участников - воины с ампутациями.

Лига основана в 2025 году и уже провела ряд успешных турниров. Сегодняшний стал первым в новом сезоне. Впереди - еще подобные мероприятия в других городах Украины, в том числе и в столице.

"Сезон мы привязываем к мотосезону. Соответственно, регулярность - 3-4 турнира в год. Работаем в разных форматах, ведь постоянно экспериментируем. Рассматриваем следующее мероприятие в Киеве - есть несколько интересных локаций, в частности станция метро", - рассказал Грот.

К мероприятию присоединился председатель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин. Он заявил, что в Хмельницкой области активно развивается ветеранский спорт.

"В области развивается волейбол сидя, ампфутбол. В прошлом году четверо наших ветеранов и тренер национальной сборной по волейболу сидя представляли Украину на Invictus Games в Канаде, где завоевали призовые места. Боевые искусства пользуются большим спросом среди ветеранов и военнослужащих, поэтому с удовольствием будем сотрудничать с недавно открывшимся центром Memoria в Хмельницкой области, ведь такие направления дают ветеранам возможность попробовать себя в новом деле, найти занятие по душе и открыть для себя новые возможности", - подчеркнул он.