Турнір кулачних боїв між військовими відбувся у Хмельницькому: ліга M13 FIGHTS відкрила сезон. ФОТОрепортаж

26 квітня відбувся перший у сезоні турнір кулачних боїв серед військових M13 FIGHTS на базі ветеранського мотоклубу MEMORIA MMC. Титул переможця отримав військовий спецпідрозділу Тимура ГУР МО "Химера" на позивний "Шева".

Видовищне шоу, демонстрація сили, витримки, дисципліни й техніки відбулося у театрі імені Старицького у Хмельницькому. Місто для турніру обрали в памʼять про загиблого у боях Героя України, спецпризначенця Костянтина Михальчука (позивний "Генерал").

Учасники змагалися у джиу-джитсу, боксі та лицарських середньовічних боях в обладунках. Найвидовищнішою частиною програми стали кулачні бої. В цій дисципліні на ринг вийшли шість пар бійців, представників різних підрозділів Сил оборони України.

Серед них — 25-та окрема повітрянодесантна бригада ДШВ, 3-тя окрема штурмова бригада, рота розвідки, 31-ша окрема механізована бригада, представники "Азову" та спецпідрозділу "Тимура" ГУР МО. Їхні характери загартовані жорсткою службою та війною. Сьогодні вони продемонстрували всю свою міць на рингу.

Засновник та організатор M13 FIGHTS Артем Грот розповів про місію заходу:

"Основна ідея — це пам’ять про загиблих друзів, яка має нас мотивувати і тримати у фокусі відповідальності за ціну, яку ми заплатили. Разом з тим цей турнір демонструє силу. Він показує, що перемагає сильніший".

На фото губернатор Хмельницької ОВА Сергій Тюрін та засновник і організатор M13 FIGHTS Артем Грот

В умовах повномасштабної війни, вважає Артем Грот, питання сили набуває важливого значення для всієї країни:

"Правий той, хто сильніший. M13 FIGHTS — це пропаганда сили. Чим сильнішим загалом буде населення — більш згуртованим, витривалим і готовим битися та захищатися, тим менше нам доведеться брати участь у війні. Нападають лише на слабких. Усі армії світу створюються насамперед для превентивного захисту. Сам факт їхнього існування — це статус сильної держави і стримування ворога".

M13 FIGHTS об’єднує представників різних бойових дисциплін серед військовослужбовців і ветеранів Сил оборони України. До участі залучають представників різних видів спорту, допускають професійних спортсменів і цивільних. Водночас кулачні бої позиціонують як лігу саме між тими, хто був на фронті. Серед учасників — воїни з ампутаціями.

Ліга заснована у 2025 році і вже провела низку успішних турнірів. Сьогоднішній став першим у новому сезоні. Попереду — ще подібні заходи в інших містах України, зокрема і в столиці.

"Сезон ми прив’язуємо до мотосезону. Відповідно, регулярність — 3–4 турніри на рік. Працюємо в різних форматах, адже постійно експериментуємо. Розглядаємо наступний захід у Києві — є кілька цікавих локацій, зокрема станція метро", — розповів Грот.

До заходу долучився Голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Він заявив, що на Хмельниччині активно розвивається ветеранський спорт.

"В області розвивається волейбол сидячи, ампфутбол. Минулого року четверо наших ветеранів та тренер національної збірної з волейболу сидячи представляли Україну на Invictus Games у Канаді, де здобули призові місця. Затребуваними серед ветеранів та військовослужбовців є бойові мистецтва, тому із задоволенням будемо співпрацювати з щойно відкритим осередком Memoria в Хмельницькій області, адже такі напрями дають ветеранам можливість спробувати себе в новому, знайти заняття до душі та відкрити для себе нові можливості", - наголосив він.