На Одесщине пограничники разоблачили двух одесситов, перевозивших "клиентов" к границе с Молдовой. ФОТОрепортаж
Оперативники Одесского пограничного отряда совместно с сотрудниками Нацполиции разоблачили двух жителей Одессы, организовавших канал незаконной переправки мужчин через государственную границу Украины.
Злоумышленники искали желающих покинуть страну через специально созданный Telegram-канал, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГПСУ.
Подробности
Стоимость "услуг" составляла 5 тысяч долларов США. Схема оплаты предусматривала два этапа: сначала клиент должен был перечислить 1500 долларов в качестве задатка на криптокошелек, а остальную сумму передать лично перед выездом.
По указанию дельцов очередной клиент прибыл в Одессу, откуда его планировали доставить к границе с Молдовой для незаконного пересечения. Однако правоохранители помешали реализации плана: сообщников задержали "на горячем" во время получения второго транша в размере 3500 долларов.
Результаты обысков и задержания: В ходе следственных действий у фигурантов изъяли:
-
автомобиль, который использовался для перевозок;
-
мобильные телефоны и черновые записи;
-
денежные средства и медицинские документы.
В настоящее время оба одессита задержаны. Им уже сообщено о подозрении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
підвіз вільну людину у вільній країні і що? є якийсь закон забороняючий підїзжати до кордонів, то напішіть за скільки кілометрів не можна.