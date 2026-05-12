На Одесщине пограничники разоблачили двух одесситов, перевозивших "клиентов" к границе с Молдовой. ФОТОрепортаж

Оперативники Одесского пограничного отряда совместно с сотрудниками Нацполиции разоблачили двух жителей Одессы, организовавших канал незаконной переправки мужчин через государственную границу Украины.

Злоумышленники искали желающих покинуть страну через специально созданный Telegram-канал, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГПСУ.

Стоимость "услуг" составляла 5 тысяч долларов США. Схема оплаты предусматривала два этапа: сначала клиент должен был перечислить 1500 долларов в качестве задатка на криптокошелек, а остальную сумму передать лично перед выездом.

По указанию дельцов очередной клиент прибыл в Одессу, откуда его планировали доставить к границе с Молдовой для незаконного пересечения. Однако правоохранители помешали реализации плана: сообщников задержали "на горячем" во время получения второго транша в размере 3500 долларов.

Результаты обысков и задержания: В ходе следственных действий у фигурантов изъяли:

автомобиль, который использовался для перевозок;

мобильные телефоны и черновые записи;

денежные средства и медицинские документы.

В настоящее время оба одессита задержаны. Им уже сообщено о подозрении.









