На Одещині прикордонники викрили двох одеситів, які перевозили "клієнтів" до кордону з Молдовою. ФОТОрепортаж

Оперативники Одеського прикордонного загону спільно зі співробітниками Нацполіції викрили двох жителів Одеси, які організували канал незаконного переправлення чоловіків через державний кордон України.

Зловмисники шукали охочих покинути країну через спеціально створений Telegram-канал, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ДПСУ.

Подробиці

Вартість "послуг" складала 5 тисяч доларів США. Схема оплати передбачала два етапи: спочатку клієнт мав переказати 1500 доларів як завдаток на криптогаманець, а решту суми передати особисто перед виїздом.

За вказівкою ділків черговий клієнт прибув до Одеси, звідки його планували доставити до кордону з Молдовою для незаконного перетину. Проте правоохоронці завадили реалізації плану: спільників затримали "на гарячому" під час отримання другого траншу у розмірі 3500 доларів.

Результати обшуків та затримання: Під час слідчих дій у фігурантів вилучили:

автомобіль, який використовувався для перевезень;

мобільні телефони та чорнові записи;

грошові кошти та медичні документи.

Наразі обох одеситів затримано. Їм уже повідомлено про підозру.









