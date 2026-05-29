В Запорожье из-за атаки РФ вспыхнул пожар в многоэтажке. ФОТОрепортаж

Ночью 29 мая в результате российского обстрела Запорожья произошел пожар и был поврежден многоэтажный жилой дом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.

По его словам, в доме повреждены окна и балконы.

Две женщины получили ранения

Впоследствии Федоров уточнил, что в результате удара пострадали две женщины в возрасте 80 и 47 лет.

"Осколочные ранения лица, ног и грудной клетки получили 80-летняя и 47-летняя женщины. Им уже оказывается медицинская помощь", - сообщил он.

Глава ОВА также отметил, что на месте атаки работают спасатели, коммунальные службы и медики, которые помогают жителям.

Последствия атаки

Атака РФ на Запорожье 29 мая
