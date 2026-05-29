У Запоріжжі через атаку РФ спалахнула пожежа в багатоповерхівці. ФОТОрепортаж

Вночі 29 травня внаслідок російської атаки по Запоріжжю сталася пожежа та було пошкоджено багатоповерховий житловий будинок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізька область ОВА Іван Федоров.

За його словами, у будинку понівечені вікна та балкони.

Дві жінки дістали поранення

Згодом Федоров уточнив, що внаслідок удару постраждали дві жінки віком 80 та 47 років.

"Осколкові поранення обличчя, ніг та грудної клітини дістали 80-річна та 47-річна жінки. Їм вже надається медична допомога", - повідомив він.

Очільник ОВА також зазначив, що на місці атаки працюють рятувальники, комунальні служби та медики, які допомагають мешканцям.

